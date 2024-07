Beach bar u Vodicama naplaćuje mjesto za ručnike. Tvrde da se radi o privatnom posjedu, a ne o plaži

Podijeli :

N1, ILUSTRACIJA

Svake sezone u Hrvatskoj se vrte priče o "privatnim plažama", ogradama na plažama i rezerviranim mjestima na plaži... Ni ova godina nije izuzetak.

Najnovija priča o “privatnoj plaži” stiže iz Vodica. Jedan beach bar je, prema navodima posjetitelja, počeo naplaćivati postavljanje ručnika na plaži – četiri eura za ručnik.

U ratove ležaljkama na plažama uključila se i država: “Cijela plaža je okupirana”

Morski.hr kontaktirao je spomenuti bar iz kojega im je rečeno da se radi o privatnom posjetu desetak metara od plaže, tj. od pomorskog dobra i da, ako vlasnik želi, tamo može naplaćivati i zrak.

U svakom slučaju kažu da im dozvole ne trebaju jer rade na privatnom posjedu pa tko želi na njihovom privatnom posjedu staviti svoj ručnik morat će iz džepa izvući četiri eura. Ako želi nešto više komfora poput ležaljke ii baldahina onda je cijena i veća, 10 tj. čak 43 eura.

No, da bi bilo što naplaćivali, za to moraju imati registriranu djelatnost, piše Morski.hr, a osim toga moraju izdavati i račune. U tom slučaju, uslugu mogu naplatiti i milijun eura, no bez računa se – ne računa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok