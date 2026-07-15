Okršaj Grmoje i Benčić na TV-u: "Ako je Hajdaš Dončić žena, nisam znao"

Grmoja je odgovorio: "Bili smo 2017. po šest mjeseci, a vi izlazite na izbore sa SDP-om. Dakle, ono što želim reći: porazit ćemo i globalistički HDZ, porazit ćemo i Možemo. Dakle, jako dobro surađuju, posebno u Gradu Zagrebu, a suradnja se najbolje vidjela kod izbora predsjednice Vrhovnog suda koja je kompromitirana. Imali smo dokument gdje je odavala informacije iz izvida, koja je povezana s bankama i koja je oštetila naše ljude koji imaju kredite u švicarskim francima. SDP, HDZ i Možemo su zajedno za nju glasovali. Pozivam sve opcije koje su suverenističke, koje su čiste i koje su autentične na suradnju. Takve ćemo okupiti, i takve pojedince. Idemo mijenjati stvari u Hrvatskoj."