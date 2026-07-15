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Okršaj Grmoje i Benčić na TV-u: "Ako je Hajdaš Dončić žena, nisam znao"
Saborski zastupnici Nikola Grmoja i Sandra Benčić sukobili su se u televizijskom sučeljavanju nakon završetka proljetnog zasjedanja Sabora.
Hrvatski sabor završio je proljetno zasjedanje, a zastupnici će se u saborske klupe vratiti 15. rujna. U RTL-u Danas o proteklom parlamentarnom razdoblju, planovima za ljeto i političkim odnosima uoči izbora razgovarali su Sandra Benčić (Možemo!) i Nikola Grmoja (Most).
Na pitanje odlaze li zastupnici na godišnji odmor, Benčić je poručila da za njezinu stranku nema predaha.
"Prvo, ne idemo na odmor. Rekla bih da dosta nas još uvijek ne ide jer imamo još puno posla. Naime, naš zastupnički posao nije samo u sabornici, nego bi, štoviše, trebao biti puno više na terenu s građanima. Kao što znate, mi provodimo diljem cijele Hrvatske kampanju protiv Plenkovićeve inflacije koja se nastavlja tijekom ljeta te obilazimo još neke gradove. Isto tako radimo na tome da formiramo jedan panel stručnjaka koji će odsada kontinuirano pratiti inflaciju i predlagati određene mjere."
Dodala je da se Možemo! priprema i za programske pregovore sa SDP-om na jesen.
"Osim toga, pripremamo se i u samoj stranci za programske pregovore sa SDP-om koji nam predstoje na jesen. Tako da će biti dosta dinamično ljeto. Što se tiče zasluženosti, zaista bih željela podcrtati da je ova posljednja sjednica za naše zastupnike bila izuzetno aktivna. Vodili smo tri kampanje – od inflacije, pitanja istražnog povjerenstva za Medikol do pitanja braniteljskih mirovina, odnosno onih branitelja koji su radili. To su sve i građani jako dobro honorirali u rejtingu jer smo u ovom razdoblju značajno rasli."
'Za mene ovo ljeto nema odmora, imamo situaciju u kojoj nikada nismo imali ovoliki priljev članova u stranku'
Grmoja je rekao da bi oporbi više odgovaralo da Sabor zasjeda tijekom ljeta, no da ni za Most neće biti odmora.
"Za nas iz opozicije je puno bolje da Sabor zasjeda jer onda možemo artikulirati nama i građanima važne teme. Ali ovo ljeto za mene sigurno neće biti odmora s obzirom na to da sam predsjednik Mosta, a imamo situaciju u kojoj nikada nismo imali ovoliki priljev članova u stranku", rekao je Grmoja.
Istaknuo je da građani prepoznaju aktivnosti Mosta: "Mislim da ljudi prepoznaju ovo što radimo, ovu borbu za javno dobro, za naše plaže, što je radio kolega Miletić. Razotkrivanje afera u savezima bila je jedna od ključnih tema i tu smo prednjačili. Isto tako tražili smo zaštitu gotovine kao sredstva plaćanja. Kolega Troskot bio je jedan od ključnih ljudi u razotkrivanju afere s ilegalnim otpadom u Lici."
'Radnici u najvećoj mjeri biraju Most. Gotovo je s globalističkim politikama'
Govoreći o čestim povredama Poslovnika u Saboru, Grmoja je ustvrdio da su izmjene Poslovnika išle na štetu oporbe.
"Mijenjali su Poslovnik svaki put na štetu opozicije, skraćivali nam vrijeme za rasprave i onda zastupnici koriste tu povredu Poslovnika kako bi iskazali svoj stav. I sada problematiziraju i to. Ne znam što je sporno. Mislim da se zastupnicima treba omogućiti da govore u ime građana. Jako mi je drago, a to pokazuju i najnovije ankete, da radnici u najvećoj mjeri biraju Most. To je trend koji se preslikava sa zapada Europe. Dolazi vrijeme suverenističkih opcija, gotovo je s globalističkim politikama koje, nažalost, zagovara i ljevica i Plenkovićev HDZ. Vrijeme je za suverenizam."
Benčić: Hajdaš Dončić ima sve što je potrebno za premijersku funkciju
Na pitanje o SDP-ovu predsjednikuSiniši Hajdašu Dončiću kao mogućem kandidatu za premijera, Benčić je odgovorila potvrdno. "Ima li on po vama ono što je potrebno za tu funkciju?", upitana je Benčić.
"Ne samo da ima, s obzirom na to da ima i prethodno iskustvo upravljanja kao župan i bio je ministar, nego i zbog same činjenice da je zaista osoba koja se bavi ekonomijom cijeli život – on je i doktor ekonomskih znanosti. Mislim da upravo ta ekonomska pitanja trebaju biti ključna pitanja buduće kampanje. I to upravo ona pitanja koja smo mi kroz ovu kampanju oko Plenkovićeve inflacije istaknuli, a to je pitanje prehrambene suverenosti Hrvatske."
Na dodatno pitanje smatra li da Hajdaš Dončić ima sve što je potrebno za premijersku funkciju, odgovorila je:
"Da, rekla sam. Da ne smatram, to bismo onda valjda problematizirali. Oni su u ovom trenutku jača stranka. Jača stranka je ta koja daje kandidata za premijera. Mi smo to uvijek poštovali. Ako takav omjer snaga ostane, a vrlo je vjerojatno da će ostati, SDP će biti taj koji će dati kandidata za premijera. Imamo različitu, puno bolju situaciju nego 2024. godine zato što mi i SDP sada imamo značajno više postotnih poena nego HDZ i njegov koalicijski partner."
'Možemo i SDP nisu još razgovarali o podjeli resora'
Govoreći o mogućoj raspodjeli resora nakon izbora, Benčić je rekla da o tome još nije bilo razgovora.
"Nismo o tome razgovarali, o tome nećemo razgovarati, a o tome sigurno nećemo razgovarati preko medija."
Na pitanje koliko bi resora bilo prihvatljivo za Možemo!, odgovorila je: "Ni o tome. Razgovarat ćemo o programima. To nam predstoji sada na jesen. I kako se budemo usuglašavali oko kojeg dijela programa – od ekonomije, pravosuđa, zdravstva itd. – tako ćemo o tome obavještavati javnost. I to će biti fokus. A tek kasnije ima dovoljno vremena da se razgovara i o drugim pitanjima."
Grmoja: Zaustavit ćemo sve one koji rasprodaju Hrvatsku – od Plenkovićevog HDZ-a do Siniše Hajdaša Dončića
Grmoja je, odgovarajući na pitanje o mogućim postizbornim partnerima, rekao da Most želi okupiti suverenističke opcije.
"Kao nacionalna stranka koja želi Hrvatsku urediti onako kako to hrvatski narod želi. Zato sam rekao da smo suverenisti. Zaustavit ćemo sve one koji rasprodaju Hrvatsku – od Plenkovićevog HDZ-a do Siniše Hajdaša Dončića, koji je dao ovu koncesiju."
Na upit može li ponovno surađivati s HDZ-om, nije dao izravan odgovor. "Ne ulazim u niti jednu utakmicu baveći se političkim akterima koji svugdje u Europi gube dah. Ja sam nedavno bio u Rumunjskoj. Stranka Aur prije tri godine imala je 15 posto, a sada je na 45 posto", kazao je.
Upitan može li surađivati s lijevim opcijama, Grmoja je odgovorio:
"Ja ću biti jako konkretan. Ja pitam vas pratite li što se događa u zapadnoj Europi i kako prolaze političke opcije koje su uništile Europu? Naprimjer, Angela Merkel koja je otvorila granice. Dakle, mi smo tu kao nacionalna stranka suprotstavljeni onima koji zagovaraju globalističke politike otvorenih granica, prihvat ilegalnih migranata, nekontroliran uvoz strane radne snage, sulude LGBTQ agende itd."
Benčić i Grmoja se međusobno optuživali
Benčić je potom poručila da Možemo! vidi buduću koaliciju isključivo na političkom centru i lijevom spektru.
"Mi radimo na tome da imamo koaliciju koja je programski koherentna, koja je od centra nalijevo. Mi smo vrlo jasno unaprijed rekli i ocrtali tu koaliciju i partnere koji su nama poželjni. Međutim, zanimljivo je da i dalje to ne možemo čuti od Mosta i postavlja se, naravno, pitanje hoće li Most i treći put s HDZ-om."
Uslijedila je razmjena optužbi između dvoje političara.
"Ja sam odgovorio na to pitanje. Pazite, mi izlazimo na izbore kao Most, a gospođa Benčić se ukrcala Siniši Hajdašu Dončiću na listu. Ne smeta joj što je predao ovu plažu Kostabela, tu koncesiju. Ne smeta joj što je želio monetizirati hrvatske autoceste. I ona mene optužuje. Nas koji smo deset godina u oporbi, koji na izbore izlazimo sami...", rekao je Grmoja.
Benčić mu je uzvratila: "Kako ste u oporbi? Dva puta ste bili na vlasti s HDZ-om."
Grmoja je odgovorio: "Bili smo 2017. po šest mjeseci, a vi izlazite na izbore sa SDP-om. Dakle, ono što želim reći: porazit ćemo i globalistički HDZ, porazit ćemo i Možemo. Dakle, jako dobro surađuju, posebno u Gradu Zagrebu, a suradnja se najbolje vidjela kod izbora predsjednice Vrhovnog suda koja je kompromitirana. Imali smo dokument gdje je odavala informacije iz izvida, koja je povezana s bankama i koja je oštetila naše ljude koji imaju kredite u švicarskim francima. SDP, HDZ i Možemo su zajedno za nju glasovali. Pozivam sve opcije koje su suverenističke, koje su čiste i koje su autentične na suradnju. Takve ćemo okupiti, i takve pojedince. Idemo mijenjati stvari u Hrvatskoj."
Grmoja: Ako je Hajdaš Dončić žena, ja to nisam znao i ispričavam se
Benčić je potom poručila da bi političari trebali raspravljati o problemima građana, a ne o međusobnim optužbama.
"Umjesto difamiranja ljudi, bilo da su kandidati itd., mislim da je puno važnije da se ozbiljna politika i oni koji pretendiraju biti ozbiljni političari bave konkretnim pitanjima koja građane muče. To je u ovom trenutku broj jedan – inflacija. To je pitanje zdravstva koje je sve nedostupnije našim građanima. To je pitanje obrazovanja. To je pitanje toga da mi više ne možemo hrvatski proizvod naći u našim dućanima. To su pitanja kojima se trebamo baviti. A ovo difamiranje svakog pojedinca, i to vrlo često, moram reći, žena – posebno onih koje su kandidatkinje..."
Na to joj je Grmoja odgovorio: "Nijednu ženu nisam difamirao. Ako je Siniša Hajdaš Dončić žena, ja to nisam znao i ispričavam se."
"Ozbiljnost u politici donosi rezultate. Ti rezultati se vide sada i na našem rejtingu koji raste u zadnjih šest mjeseci kontinuirano, kao i na ukupnom zbroju rejtinga između nas i SDP-a", zaključila je Benčić.
Grmoja je na kraju poručio da njegove kritike nisu usmjerene prema pojedincima, nego prema političkim odlukama.
"Nikoga nisam difamirao, niti jednog pojedinca. Govorio sam o politikama, govorio sam o davanju koncesije, govorio sam o zaštiti javnog dobra, govorio sam o borbi protiv korupcije. Sve što ja loše želim gospođi Benčić, neka se dogodi meni; nikom na političkoj sceni ne želim ništa loše. Ali loše politike želim poraziti."
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