Benčić o napadu u Splitu: Ovo nije incident, to je produžena ruka politike koja promovira nasilje

„A zaustaviti se treba tamo odakle je krenulo, a krenulo je od Plenkovićevog prihvaćanja uvjeta Domovinskog pokreta da nema Srba u Vladi, od dvostrukih konotacija, relativiziranja i toleriranja ZDS-a u Saboru, i od organiziranja okruglog stola s ciljem negacije genocida u Jasenovcu. Krenulo je od blagoslova koji su dali Andrej Plenković i Gordan Jandroković kada su za ono što je izraz nasilja, najnasilnijeg režima u povijesti Hrvatske, rekli da u nekim slučajevima predstavlja domoljublje, pa je onda domoljublje postalo nasilno”, kazala je Benčić.