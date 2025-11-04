"civilizacijski pad"
Raukar Gamulin o incidentu u Splitu: "Sada vidimo što se događa kada se ne sankcionira koketiranje s ustaštvom"
Urša Raukar-Gamulin gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala incident u Splitu u kojem je skupina muškaraca u crnom prekinula program Dana srpske kulture.
Nižu se komentari nakon što je skupina mladića u crnom prekinula program u Splitu uz povike “smeća srpska”, nakon čega se oglasio i Plenković, ali i SDP.
Urša Raukar-Gamulin u N1 studiju uživo je rekla o incidentu:
"Pad ovog društva. Civilizacijski pad. Mislim da je to posljedica svih nepoštivanja Ustava Republike Hrvatske i kaznenog zakona koji zabranjuje negiranje genocida. I vrlo ću jasno reći. U Saboru RH se bez posljedica dozvoljava ustaški poklič, predsjednik Sabora je govorio u sedmom mjesecu o dvostrukim konotacijama koje u Ustavu Republike Hrvatske ne postoje, koje u kaznenom zakonu ne postoje, koje u prekršajnom zakonu ne postoje."
"Nakon toga u jesen kada se ponovilo isto to, predsjednik Sabora je govorio da je to 'rasprava' o ustaškom pokliču. Ja o tim svim užasima u Saboru uvijek citiram priopćenje Ustavnog suda o ustaškom pokliču u Thompsonovoj pjesmi koji vrlo jasno kaže da je pozdrav 'Za Dom spremni' protuustavan."
Gamulin nastavlja: "Iza toga se dozvoljava u Saboru jedna nevjerojatna sramota i užas, a to je Okrugli stol koji negira Jasenovac kao logor smrti. Predsjednik Sabora Jandroković je rekao da on to ne može zabraniti, da nije cenzor, izdao je priopćenje s 10 točaka, u kojima kaže da je snimka javna, i tko misli da je povrijeđen Ustav i zakon to može prijaviti. Ja ga pitam sada javno, zašto vi predsjedniče sabora to ne učinite?"
Širu političku klimu, Gamulin nabraja, obilježili su incidenti u Benkovcu, Šibeniku, Korčuli, kao i prijeteće poruke Jergoviću i Pavičiću, a "na sve to je državni vrh odgovarao ponekad čak i nevjerojatno cinično, ili sa dvostrukim konotacijama - da se osuđuje bilo kakvo diranje u slobodu umjetničkog stvaranja, ali da se treba paziti na osjećaje te grupacije branitelja, jer to nisu svi branitelji."
Gamulin upozorava: "Sada vidimo što se događa kada se ne sankcionira jasno, precizno i odlučno bilo kakvo koketiranje s ustaštvom u najvišem domu ove države a to je Sabor RH, onda se ustaštvo prelijeva na ulice."
Otvaranje vrata agresiji
"Ja u ovome ne vidim samo jedan incident, ja u ovome vidim otvaranje vrata agresiji, preuzimanju pravde u svoje ruke, od raznih skupina. Kako je moguće da splitska policija nije primijetila okupljanje tako velikog broja ljudi? Kako je moguće da oni na to nisu prije reagirali? Posebno strašno je da se radi o djeci i penzionerima. Ti 'hrabri' crnokošuljaši su nagrnuli na djecu i penzionere koji su pobjegli u strahu."
Nema dvojbe da je državni vrh za ovo odgovoran, govori Gamulin: "Ja zaista mislim da premijer Plenković ukoliko želi zadržati svoj takozvani europski imidž, sada, nakon ovog događaja u Splitu, treba se jasno, nedvosmisleno početi odnositi prema ustaškim znakovljima, pozdravima, negacijama užasa u Jasenovcu, poštujući Ustav i zakone RH, bez dvostrukih konotacija, bez 'stihova u pjesmama'."
"Cijelo društvo je u opasnosti", zaključuje Gamulin, "meni su neki dan iz auta vikali ZDS, tko je sljedeći?"
