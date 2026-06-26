"PLENKOVIĆEVA INFLACIJA"
Benčić: Premijer je kapitulirao pred rastom cijena, a građane pokušava uvjeriti da život nije skup
Inflacija u Hrvatskoj nije isključivo posljedica globalnih okolnosti, već rezultat ekonomskog modela koji pogoduje velikim korporacijama i trgovačkim lancima, a građani s nižim i srednjim primanjima snose najveći teret poskupljenja, ocijenili su u petak čelnici SDP-a i Možemo! u Dubrovniku.
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U sklopu zajedničke kampanje "Stopama Plenkovićeve inflacije“, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da, unatoč različitostima među hrvatskim regijama, građane danas povezuju dvije stvari – nogometna reprezentacija i "Plenkovićeva inflacija“, koju jednako osjećaju stanovnici Dubrovnika, Osijeka, Istre i Međimurja.
"Analizirajući podatke Europske komisije i Hrvatske narodne banke, vidljivo je da je Andrej Plenković dopustio stranim trgovačkim lancima u Hrvatskoj marže od oko osam posto, dok su u Europskoj uniji one oko šest posto“, rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare.
Upozorio je na stanje u poljoprivredi i energetici, istaknuvši kako Hrvatska nema jasnu strategiju proizvodnje hrane ni energetsku strategiju te da je predugo odgađala uvođenje poreza na ekstraprofit. Podsjetio je kako je SDP još prije tri godine predlagao jačanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kako bi se učinkovitije regulirale cijene i spriječile tržišne anomalije.
Cijene na razini najrazvijenijih zemalja, plaće višestruko niže
Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ocijenila je da je Vlada Andreja Plenkovića "kapitulirala pred inflacijom i porastom cijena“, dok građane pokušava uvjeriti da život nije skup.
"Građanima je skupo i to je činjenica koju nikakva promo kampanja ne može promijeniti. Kada cijene u Hrvatskoj dosegnu razinu razvijenih zapadnoeuropskih zemalja, a plaće ostanu višestruko niže, takve se razlike ne mogu prikriti“, rekla je Benčić.
Kazala je da su tijekom obilaska dubrovačke tržnice razgovarali s domaćim proizvođačima koji se suočavaju s visokim troškovima vode i nedostatkom sustava navodnjavanja, zbog čega nisu u ravnopravnom položaju s proizvođačima iz drugih europskih zemalja.
Hrvatska treba promjenu ekonomskog modela
Gradonačelnica Supetra i SDP-ova zastupnica Ivana Marković rekla je da premijer Andrej Plenković već godinama tvrdi da je inflacija pobijeđena, dok službeni podaci pokazuju da Hrvatska i dalje bilježi jednu od viših stopa inflacije u eurozoni.
Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović kritizirala je Vladine mjere "za spašavanje proračuna", usmjerene prema malim obiteljskim iznajmljivačima, istaknuvši da se pritom zanemaruje problem nekomercijalnog smještaja i sive zone u turizmu. Upozorila je kako su cijene nekretnina na Jadranu u posljednjih pet godina porasle i do 60 posto, dok velik broj građana ne može doći do priuštivog stanovanja.
Iz oporbe su poručili kako Hrvatska treba promjenu ekonomskog modela koji će poticati domaću proizvodnju, energetsku neovisnost i priuštivo stanovanje, umjesto sustava koji pogoduje najbogatijima dok većina građana osjeća pad životnog standarda.
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