Benčić: Premijer je kapitulirao pred rastom cijena, a građane pokušava uvjeriti da život nije skup

Upozorio je na stanje u poljoprivredi i energetici, istaknuvši kako Hrvatska nema jasnu strategiju proizvodnje hrane ni energetsku strategiju te da je predugo odgađala uvođenje poreza na ekstraprofit. Podsjetio je kako je SDP još prije tri godine predlagao jačanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kako bi se učinkovitije regulirale cijene i spriječile tržišne anomalije.