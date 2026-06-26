Vlada osnovala radnu skupinu za praćenje administrativnih cijena, evo o čemu se radi

Predsjednik radne skupine je Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija. Članovi su joj Zvonimir Savić, posebni savjetnik u Uredu predsjednika Vlade, Ivan Crnčec, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ivan Rakocija, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, Hana Zoričić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice uprave u Ministarstvu financija te Domagoj Dodig, tajnik Koordinacije za sektorske politike u Glavnom tajništvu Vlade.