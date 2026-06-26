ANTIINFLACIJSKE MJERE
Vlada osnovala radnu skupinu za praćenje administrativnih cijena, evo o čemu se radi
Vlada je na sjednici u petak osnovala Radnu skupinu za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena za razdoblje do 31. ožujka 2027. godine, bez čije prethodne analize ubuduće neće biti moguće mijenjati ove cijene.
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Riječ je o radnoj skupini koja se osniva s ciljem da se spriječe tendencije da administrativno određene cijene dodatno potiču opći rast cijena i umanjuju kupovnu moć građana.
“Nastavno na prezentaciju antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske, ovom odlukom osniva se Radna skupina za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena. (...) Po donošenju ove odluke, promjeni administrativne cijene odnosno pokretanje postupka donošenja akata kojima bi se mijenjale administrativne cijene, prethodit će analiza radne skupine”, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić na sjednici Vlade.
Što će raditi nova radna skupina?
Kako je pojasnio, administrativne cijene su cijene, naknade, tarife i pristojbe koje utvrđuju i naplaćuju proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Prema odluci vlade, navedena radna skupina će, pored praćenja i analize administrativnih cijena, davati preporuke vladi vezane uz utjecaj tih cijena na inflaciju i proračunske prihode.
Buduće promjene administrativnih cijena neće biti moguće bez prethodne analize te radne skupine.
Tko su članovi radne skupine?
Predsjednik radne skupine je Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija. Članovi su joj Zvonimir Savić, posebni savjetnik u Uredu predsjednika Vlade, Ivan Crnčec, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ivan Rakocija, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, Hana Zoričić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice uprave u Ministarstvu financija te Domagoj Dodig, tajnik Koordinacije za sektorske politike u Glavnom tajništvu Vlade.
Pored njih, u rad radne skupine mogu se, na poziv predsjednika, uključiti i vanjski suradnici iz redova stručnjaka Hrvatske narodne banke i Državnog zavoda za statistiku.
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