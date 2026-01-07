Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić uskoro izlazi iz zatvora

Kako doznaju 24sata, neće morati čekati do 23. siječnja za izlazak iz zatvora, nego bi na slobodu trebali biti pušteni vrlo skoro. Kako su neslužbeno doznali, ispitivanje svjedoka je pri kraju, a u ovom trenutku protiv njih neće biti proširena istraga u kojoj bi se teretili za neka dodatna kaznena djela gdje bi trebalo ispitati nove svjedoke. Istraga se uvijek može proširiti naknadno ukoliko Uskok bude imao osnovane sumnje, a onda mogu, ali i ne moraju, opet završiti iza rešetaka.