Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić uskoro izlazi iz zatvora

Bivši HDZ-ov glavni državni inspektor Andrija Mikulić i njegov kum Dragan Krasić su do danas proveli 46 dana u istražnom zatvoru u Remetincu, gdje su dočekali i Božić i Novu godinu.
Kako doznaju 24sata, neće morati čekati do 23. siječnja za izlazak iz zatvora, nego bi na slobodu trebali biti pušteni vrlo skoro. Kako su neslužbeno doznali, ispitivanje svjedoka je pri kraju, a u ovom trenutku protiv njih neće biti proširena istraga u kojoj bi se teretili za neka dodatna kaznena djela gdje bi trebalo ispitati nove svjedoke. Istraga se uvijek može proširiti naknadno ukoliko Uskok bude imao osnovane sumnje, a onda mogu, ali i ne moraju, opet završiti iza rešetaka.
Mikulića i Krasića se tereti da su primili 190.000 eura mita od vlasnika kamenoloma Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca, ali i veće količine svježeg i suhog mesa i ostalih darova poput vina. U zamjenu su im bili osigurani pomoć pri elaboratima i produženjima koncesije za kamenolome, te nije bilo posjeta inspekcija. Večković i Vugrinec su sve priznali, pa su odmah pušteni na slobodu.
