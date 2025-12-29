Bivši vozač Zdravka Mamića priznao muljanje s autima, on i supruga na Tajlandu

Boris Šćitar/PIXSELL/ilustracija

Robert Palić, njegovi sinovi Roberto i Ivan, supruga Slavica te još petero nagodili su se s Uskokom i priznali muljažu s luksuznim automobilima i PDV prevarom. Nagodba je potpisana u ponedjeljak na Županijskom sudu u Zagrebu, a Robert i Slavica su zatražili da im se svi papiri sa suda dostave preko odvjetnika jer neće biti u Hrvatskoj, već borave na Tajlandu.

Utvrđeno je da su od 2015. do 2018. fiktivnim preprodajama 39 luksuznih automobila i lažnim fakturama oštetili državu za oko pet milijuna kuna. Palić je priznao da je organizirao zločinačko udruženje, doznaju 24sata.

Robert Palić osuđen je na 11 mjeseci zatvora zamijenjenih s 660 sati rada za opće dobro, sporednu novčanu kaznu od 150 tisuća eura te mora državi platiti oko 656 tisuća eura štete u roku od dvije godine, uz sudske troškove.

Njegovi sinovi Roberto i Ivan te zet Antun Berišić također su dobili po 11 mjeseci rada za opće dobro i novčane kazne u rasponu od 10 do 40 tisuća eura, uz sudske troškove.

Bivši Mamićev vozač

Smiljan Karamatić dobio je istu kaznu kao Berišić. Marijana Čubrić i knjigovotkinja Sonja Tomljanović osuđene su na godinu dana zatvora uvjetno uz novčane kazne, dok je Alen Orban dobio uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora uz dulji rok kušnje i novčanu kaznu.

Palić, nekada poznat kao vozač Zdravka Mamića, ove je godine ranjen u pucnjavi u Zagrebu, a na suđenja je dolazio uz policijsku pratnju.