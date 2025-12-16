Oglas

ZLOČINAČKO UDRUŽENJE

Nova akcija USKOK-a: Uhićenja kradljivaca automobila u Zagrebu i BiH

16. pro. 2025. 15:43
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zagrebačka.

Sumnja na krađe automobila, akcije i u BiH

Navedene radnje provode se na području Zagreba i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela krađe osobnih automobila u sastavu zločinačkog udruženja. Osim toga se, u suradnji s tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, hitne dokazne radnje provode i u nekoliko mjesta u Bosni i Hercegovini. 

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Teme
krađa automobila krađe automobila uskok

