Nova akcija USKOK-a: Uhićenja kradljivaca automobila u Zagrebu i BiH

Navedene radnje provode se na području Zagreba i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela krađe osobnih automobila u sastavu zločinačkog udruženja. Osim toga se, u suradnji s tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, hitne dokazne radnje provode i u nekoliko mjesta u Bosni i Hercegovini.