Imate ideju za svoj kvart? Zagreb otvara novi krug prijedloga

Sve započinje nizom javnih tribina na kojima će građani moći saznati više o radu mjesne samouprave, mogućnostima financiranja kvartovskih projekata te načinu uključivanja u proces participativnog budžetiranja. Prve tribine održavat će se od sredine lipnja do početka srpnja u svim uključenim gradskim četvrtima, a građani će imati priliku razgovarati s predstavnicima svojih vijeća, postavljati pitanja i dobiti informacije o daljnjem tijeku projekta.