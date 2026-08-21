SUKOB ZBOG POŽARA
Boban odgovorio Puljak: "Kod Marijane ništa novo -lešinarenje nad nesrećom"
Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban nije ostao nijem na prozivke saborske zastupnice Marijane Puljak, koja je zbog postupanja tijekom požara u Omišu zatražila njegovu ostavku.
Oglas
Naime, kao primjer je uzela nedavni požar u Primoštenu, tijekom kojeg je aktiviran sustav SRUUK za rano upozoravanje građana. Što se u Omišu nije dogodilo.
"Građani i strani turisti dobili su jasnu, smirenu poruku na tri jezika s uputama kako da postupaju. Nije nastala panika, ljudi nisu bezglavo jurišali cestama, promet se nije zakrčio. Sustav je odradio točno ono za što smo platili više od osam milijuna eura - dao je informaciju koja spašava živote", rekla je.
Bobanov odgovor prenosimo u cijelosti:
"Prije nego što se krene prozivati i dijeliti lekcije, bilo bi dobro barem znati kako sustav funkcionira. Odluku o aktiviranju SRUUK-a ne donosi župan, nego o tome, ovisno o situaciji i procjeni na terenu, odlučuju nadležne stručne operativne službe.
Nažalost, kod Marijane ništa novo, ponovno gledamo isti obrazac - lešinarenje nad nesrećom i pokušaj skupljanja jeftinih političkih poena na ljudskoj nevolji. Dok su jedni gasili požar, spašavali ljude i imovinu te donosili teške odluke na terenu, drugi danas, nakon svega, sa sigurne udaljenosti, "pametuju" kako je sve trebalo napraviti.
Postavljam pitanje, obzirom da sam cijelo vrijeme bio na požarištu - Što bi bilo da je takva poruka o kojoj Marijana priča u tom trenutku izazvala paniku, prometni kaos i otežala prolazak vatrogascima, policiji i hitnoj pomoći, obzirom da se radi o specifičnom terenu? Najbolje znam iz prve ruke što su naši heroji prošli.
Lako je pametovati sa sigurne udaljenosti. Puno je teže donositi odluke u trenutku kada sve gori, kada se spašavaju ljudi i kada svaka procjena može imati još gore nesagledive posljedice.
Ne možemo se ne zapitati gdje je bilo Marijanino konkretno djelovanje tijekom požara, a i nakon požara. Najblaže rečeno, od nje nije bilo ni traga ni glasa! Nije se baš iskazala kada je bilo najpotrebnije osim samog ispraznog pametovanja, pa je najmanje primjereno danas držati lekcije herojima i svima onima koji su bili na terenu i nosili stvarnu odgovornost.
O svemu možemo razgovarati i analizirati svaku odluku, ali bez politiziranja i lešinarenja.
A ovu priliku želim iskoristiti te se još jednom zahvaliti svim našim herojima, žurnim službama, posebno našim vatrogascima koji su se borili s vatrenom stihijom i štitili ljudske živote i imovinu. Njima pripada naše poštovanje i zahvalnost. Najmanje što im treba su naknadne lekcije onih koji tu odgovornost nisu nosili.
Moje misli i molitve su sada, prije svega, s onima koji su ozlijeđeni i bore se za život."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas