Boban odgovorio Puljak: "Kod Marijane ništa novo -lešinarenje nad nesrećom"

Ne možemo se ne zapitati gdje je bilo Marijanino konkretno djelovanje tijekom požara, a i nakon požara. Najblaže rečeno, od nje nije bilo ni traga ni glasa! Nije se baš iskazala kada je bilo najpotrebnije osim samog ispraznog pametovanja, pa je najmanje primjereno danas držati lekcije herojima i svima onima koji su bili na terenu i nosili stvarnu odgovornost.