Puljak napala "Plamenka Bobana" zbog SRUUK-a: "Zašto u Primoštenu upozorenje ne stvara paniku, a u Omišu bi?"

"Građani i strani turisti dobili su jasnu, smirenu poruku na tri jezika s uputama kako da postupaju. Nije nastala panika, ljudi nisu bezglavo jurišali cestama, promet se nije zakrčio. Sustav je odradio točno ono za što smo platili više od 8 milijuna eura - dao je informaciju koja spašava živote", rekla je.