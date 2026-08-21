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Puljak napala "Plamenka Bobana" zbog SRUUK-a: "Zašto u Primoštenu upozorenje ne stvara paniku, a u Omišu bi?"
Zastupnica Marijana Puljak u Saboru je oštro kritizirala HDZ zbog rasprave o opasnom otpadu u Gospiću, a potom je prozvala vlast zbog postupanja tijekom požara u Primoštenu i Omišu te zatražila ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana.
Puljak je zatražila ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Puljak je govor započela prozivkom Hrvoja Zekanovića.
"Sjećate se Hrvoja Zekanovića s ove govornice kad je vikao: 'Plenković sotona'? A sada je Plenković najbolji prijatelj u životu. Vjerojatno mu je jamac za neki kredit", rekla je, prenosi Index.
'Briga za zdravlje građana jest destabilizacija ovakve HDZ-ove većine'
Osvrnula se i na tvrdnje HDZ-ovih zastupnika da oporba izvanrednu sjednicu koristi kako bi destabilizirala parlamentarnu većinu.
"Jučer su HDZ-ovci redom vrijeđali zdrav razum, ne samo oporbe nego svih građana, tvrdnjom da nama nije stalo do zdravlja, nego do destabilizacije većine. Ma vidi vraga, oporba hoće doći na vlast. Pa kojeg čuda, gdje to u svijetu oporba ne želi doći na vlast?" rekla je.
Istaknula je da je upravo zaštita zdravlja građana razlog zbog kojeg, kako tvrdi, treba rušiti aktualnu vlast.
"Briga za zdravlje građana i jest destabilizacija ovakve HDZ-ove većine. Mi želimo destabilizaciju jer vaša većina opstaje dok građani šute na otrov u zraku, vodi i zemlji", rekla je.
"Briga za zdravlje nije skupljanje bodova nego naša ustavna dužnost. A najveća i najhitnija ekološka mjera ove nacije, mjera za zdravlje ove nacije, upravo je temeljita destabilizacija i micanje HDZ-a s vlasti", dodala je.
'Plenkovića za građane boli đon'
Puljak je rekla da je izvanredna sjednica pokazala, kako je rekla, "svu sramotu HDZ-a", a posebno je kritizirala premijera Andreja Plenkovića.
"Nadam se da su građani vidjeli po jučerašnjoj reakciji predsjednika Vlade na sjednici Vlade - njega jednostavno za sve vas, dragi građani, boli džon", rekla je.
Prema riječima Puljak, vlast računa da će se nezadovoljstvo građana uskoro smiriti.
"Ovo je njemu mala začkoljica, mali usputni nemir koji će nestati za par dana. Malo se bunimo, organiziramo nekakve izvanredne sjednice, ali sve će to proći, pasti u zaborav. Građani, nemojte dopustiti da padne u zaborav", poručila je.
'Zašto upozorenje u Primoštenu ne stvara paniku, a u Omišu bi?'
Puljak se potom osvrnula na požar u Primoštenu, tijekom kojeg je aktiviran sustav SRUUK za rano upozoravanje građana.
"Građani i strani turisti dobili su jasnu, smirenu poruku na tri jezika s uputama kako da postupaju. Nije nastala panika, ljudi nisu bezglavo jurišali cestama, promet se nije zakrčio. Sustav je odradio točno ono za što smo platili više od 8 milijuna eura - dao je informaciju koja spašava živote", rekla je.
Situaciju je usporedila s požarom u Omišu, gdje SRUUK nije bio aktiviran. Puljak je pritom prozvala splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i podsjetila na njegovo ranije obrazloženje da SRUUK u Omišu nije aktiviran zbog mogućnosti izazivanja panike i zakrčenja prometnica.
"Zašto u Primoštenu upozorenje ne stvara paniku, a u Omišu bi stvorilo? Zašto je u Omišu sustav morao šutjeti dok su se ljudi u dimu i vatri sami snalazili i spašavali živote?" pitala je.
"Jučerašnji Primošten u potpunosti je srušio to izmišljeno opravdanje", dodala je.
Bobana je Puljak nazvala i "Plamenkom Bobanom", podsjetivši na njegovu raniju izjavu o insceniranju požara filmskog seta.
'Plamenko Boban'
Bobana je Puljak nazvala i "Plamenkom Bobanom", podsjetivši na njegovu raniju izjavu o insceniranju požara filmskog seta. Na kraju je HDZ optužila za primjenu dvostrukih kriterija.
"Jučer gledamo kako HDZ potiče na ostavku župana koji se neprimjereno ponašao i tulumario. Dakle, za HDZ je očito veći politički problem neki noćni izlazak u Lici nego izravno ugrožavanje ljudskih života u Dalmaciji", rekla je.
Od Bobana je zatražila ostavku. "Tražim ostavku Blaženka Bobana zbog katastrofalnog upravljanja krizom. Tražim od Plenkovića, ako Boban sam ne da ostavku, da ga potakne na tu ostavku, jer je i Plenković izmišljao da SRUUK nije aktiviran zato što se sve dogodilo prebrzo", zaključila je Puljak.
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