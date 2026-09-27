Boban se obratio navijačima Dinama zbog novog stadiona: Većina vas smatra da to nije dobra odluka...

Duboko ostajem pri tom uvjerenju, ali to je samo jedno dinamovsko mišljenje i nebitno je s koje funkcije dolazi. Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene.