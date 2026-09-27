SLUŽBENO PRIOPĆENJE
Boban se obratio navijačima Dinama zbog novog stadiona: Većina vas smatra da to nije dobra odluka...
Idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru, projekta koji su Dinamovi navijači čekali desetljećima, izazvalo je brojne reakcije nakon što je predstavljeno javnosti.
Najviše kritika usmjereno je na izgled budućeg stadiona, posebno na otvorene prostore između četiriju tribina, zbog kojih se rješenje znatno razlikuje od zatvorenih nogometnih stadiona na kakve je dio navijača navikao.
Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za SRC Svetice - stadion Maksimir pristiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja. Prvu nagradu osvojio je projekt milanskog studija VG13 Architects Studio Associato, iza kojeg stoje arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Predviđen je stadion kapaciteta 35.000 gledatelja, a pobjednički projekt jednoglasno je izabrao ocjenjivački sud.
Među njegovim članovima bili su zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
Ubrzo nakon predstavljanja projekta uslijedile su brojne negativne reakcije dijela Dinamovih navijača i javnosti. Osim izgleda stadiona, posebno su se problematizirali razdvojeni kutovi tribina, a dio navijača tražio je da se projekt izmijeni.
Boban je nakon predstavljanja branio odluku žirija, ističući da se željelo izbjeći generičko rješenje te napraviti stadion koji će poštovati identitet Maksimira, Zagreba i Dinama. Naglasio je i da je riječ o idejnom rješenju koje će tijekom daljnjeg razvoja doživjeti određene korekcije.
Nakon nekoliko dana rasprava sada se službenim priopćenjem oglasio i Dinamo. Boban je priznao da velika većina navijača odabrano rješenje ne smatra dobrim te poručio da se njihove ideje moraju čuti i uzeti u obzir. Zato se obratio javnosti.
U cijelosti prenosimo njegovo priopćenje:
"Drage Dinamovke i Dinamovci, dragi naši članovi, poštovana grupo BBB!
Desetljećima smo se svi zajedno nadali da ćemo sagraditi novi plavi dom, naš novi Maksimir. Nakon dugog procesa u kojem su državna i gradska vlast uspjele riješiti imovinsko-pravne zavrzlame, izdvojiti velika sredstva, oformiti međunarodni stručni žiri, Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreba pokrenuli su administrativni proces međunarodnog javnog natječaja za novi, gradski stadion Maksimir.
Jednoglasnom odlukom, između 88 prijavljenih radova iz cijelog svijeta, za pobjednika je izabran rad milanskog studija VG13 Architects. Struka ga je ocijenila najboljim u svakom smislu - urbanističkom, arhitektonskom, povijesno-identitetskom.
S odgovornošću i vjerom da radim u najboljem interesu budućnosti našeg kluba glasao sam, kao i svi ostali članovi žirija, za to idejno rješenje.
Duboko ostajem pri tom uvjerenju, ali to je samo jedno dinamovsko mišljenje i nebitno je s koje funkcije dolazi. Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene.
Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo, kao ni itko drugi unutar Kluba, ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske, zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom.
Dinamo Zagreb iznad svih."
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