Predsjednik sindikata ZET-a: Žao nam je što će doći do ovoga štrajka i kolapsa u gradu

"Žao nam je što će doći do ovoga štrajka. Mogao se spriječiti. Ni na jednoj konferenciji za novinare gradonačelnika nisam vidio da je on rekao - mi smo se spremni žrtvovati na neki način, malo povećati ono što smo ponudili, makar Grad u nekom trenutku malo i patio, da bismo izbjegli ono najgore, a to je ovaj kolaps u gradu."