"MOGAO SE SPRIJEČITI"
Predsjednik sindikata ZET-a: Žao nam je što će doći do ovoga štrajka i kolapsa u gradu
Zagrebački gradonačelnik pozvao je na strpljenje i korištenje alternativnih načina prijevoza, a iz sindikata su poručili da se štrajk mogao spriječiti.
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U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za novinare na kojoj je pozvao poslodavce da omoguće rad od kuće, a građane na strpljenje i korištenje alternativnih načina prijevoza, prenosi Dnevnik.hr.
Sindikatima koji organiziraju štrajk poručio je da je riječ o krajnje neodgovornom potezu i da time "preuzimaju odgovornost na sebe".
Brzo mu je stigao odgovor.
"Ponavljam - umjesto da je rješenje problema, on je uzrok. Vidjet ćete da su sindikati, kad govorimo o ZET-u, još 1. srpnja ove godine, prije skoro puna tri mjeseca, predložili poslodavcu da se nekakva neriješena pitanja u sistematizaciji rješavaju. Cijelo to vrijeme, kada god bi sindikati htjeli razgovarati oko tih prijedloga koje smo imali, odgovor je bio da to njima nije prihvatljivo", poručio je Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske.
Nadovezao se i predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Vladimir Jozić.
"Žao nam je što će doći do ovoga štrajka. Mogao se spriječiti. Ni na jednoj konferenciji za novinare gradonačelnika nisam vidio da je on rekao - mi smo se spremni žrtvovati na neki način, malo povećati ono što smo ponudili, makar Grad u nekom trenutku malo i patio, da bismo izbjegli ono najgore, a to je ovaj kolaps u gradu."
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