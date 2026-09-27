Rijeka: Lakše ozlijeđeni dječak je dobro, zadržan na liječenju

Dječak je detaljno pregledan i obrađen, utvrđeno je da je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na Odjel dječje kirurgije na daljnju opservaciju. Danas je učinjena i dodatna obrada te je utvrđeno da nije došlo do pogoršanja njegovoj lokalnog i općeg stanja, stabilan je i nije u životnoj opasnosti, rekao je i dodao je da je dječak zadržan kako bi ga detaljnije pratili te bi mogao biti otpušten za nekoliko dana i ne bi trebao imati daljnjih posljedica.