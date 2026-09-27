Kako europske vlade pokušavaju ublažiti udar visokih cijena goriva?

Francuska vlada u utorak je najavila paket vrijedan 450 milijuna eura kojim proširuje postojeće mjere pomoći. Proširena je pomoć koja ovisi o prihodima za ljude koji svakodnevno putuju više od 30 kilometara do posla i natrag ili u poslovne svrhe godišnje prijeđu više od 8000 kilometara. Zahvaljujući proširenju mjere, 5,5 milijuna zaposlenih imat će pravo na isplatu od 100 eura za pokrivanje troškova goriva do kraja godine, priopćila je vlada.