Sindikati poručili Tomaševiću: Dođi, još se možemo dogovoriti

Prema njegovim riječima, zahtjev za povećanje osnovice u Holdingu ostao je na 12 posto, dok su sindikati ZET-a svoj zahtjev smanjili s 15 na 13 posto. Odbacio je tvrdnju da je pitanje sistematizacije novi zahtjev, rekavši da se o njemu razgovaralo i ranije, a naglasio je i da su sindikati od dijela zahtjeva odustali, a za dio bili spremni razgovarati o kasnijoj primjeni.