BEZU JAVNOG PRIJEVOZA
ZET uoči štrajka poslao preporuke građanima: Ne putujte ako ne morate, nemojte koristiti taksije...
Zagrepčane u ponedjeljak, 28. rujna, očekuju veliki poremećaji u javnom prijevozu zbog najavljenog štrajka radnika ZET-a.
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Uoči njegovog početka iz ZET-a su građanima, poslodavcima, školama i drugim ustanovama uputili niz preporuka kako bi se smanjile gužve i problemi u prometu.
Građanima se prije svega preporučuje da računaju na znatno dulje vrijeme putovanja te da, ako mogu, prilagode svoje obveze, koriste druge načine prijevoza ili odgode putovanja koja nisu nužna.
Oni koji će se koristiti osobnim automobilima pozvani su da, kada god je to moguće, organiziraju zajedničku vožnju s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama. Cilj je smanjiti broj automobila na gradskim prometnicama, na kojima se zbog izostanka tramvaja i autobusa očekuje pojačan promet.
Poseban poziv upućen je roditeljima i skrbnicima. ZET im preporučuje da unaprijed organiziraju odlazak djece u vrtiće i škole te njihov povratak kući, uz računanje na dulje vrijeme putovanja. Roditeljima se također savjetuje da se međusobno dogovore o zajedničkom prijevozu više djece kako bi na cestama bilo što manje automobila.
Građanima koji imaju alternativu preporučuje se da ne koriste taksi kako bi ta vozila ostala dostupna osobama koje putovanje ne mogu odgoditi, posebno onima koji imaju zdravstvene ili druge hitne potrebe.
ZET je apelirao i na poslodavce da zaposlenicima, kada priroda posla to omogućuje, dopuste rad od kuće, prilagode radno vrijeme ili pronađu druga organizacijska rješenja kojima bi se smanjila potreba za korištenjem javnog prijevoza.
Škole, fakulteti i druge obrazovne ustanove pozvani su na razumijevanje prema učenicima i studentima koji bi zbog problema u prometu mogli kasniti na nastavu. Sličan poziv upućen je i drugim ustanovama koje pružaju usluge građanima. Od njih se traži razumijevanje u slučaju kašnjenja te, kada je moguće, omogućavanje promjene dogovorenih termina.
Vlakovi će voziti prema redovnom voznom redu
Jedna od alternativa ZET-ovu prijevozu bit će gradski i prigradski vlakovi. Iz ZET-a ističu da će vlakovi HŽ Putničkog prijevoza na području Zagreba prometovati prema redovnom voznom redu te da štrajk na njih neće utjecati.
Građanima iz Sesveta, Dubrave, Podsuseda, Gajnica i Vrapča, kao i onima koji u Zagreb dolaze iz smjera Velike Gorice i Zaprešića, preporučuje se korištenje željezničkih linija prema Glavnom kolodvoru i središtu grada.
Sve važeće zajedničke pretplatne karte ZET-HŽ vrijedit će i na željezničkim linijama unutar gradskih zona.
ZET će tijekom štrajka pratiti situaciju te objavljivati informacije o svim promjenama, uključujući eventualnu djelomičnu uspostavu tramvajskog ili autobusnog prometa.
Aktualne informacije građani će moći pratiti na internetskoj stranici ZET-a, u aplikaciji MojZET te putem službenih komunikacijskih kanala.
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