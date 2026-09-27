ZET uoči štrajka poslao preporuke građanima: Ne putujte ako ne morate, nemojte koristiti taksije...

Poseban poziv upućen je roditeljima i skrbnicima. ZET im preporučuje da unaprijed organiziraju odlazak djece u vrtiće i škole te njihov povratak kući, uz računanje na dulje vrijeme putovanja. Roditeljima se također savjetuje da se međusobno dogovore o zajedničkom prijevozu više djece kako bi na cestama bilo što manje automobila.