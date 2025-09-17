Kod nekih oboljelih mogu se javiti i probavni problemi, poput mučnine, povraćanja ili proljeva. U težim slučajevima, posebice kod starijih i imunokompromitiranih osoba, bolest može zahvatiti donje dišne putove i dovesti do upale pluća. Djecu, pak, često znaju iscrpiti upravo dodatne probavne smetnje. Kada je u pitanju takozvana ljetna korona, simptomi dakle, mogu biti neugodni i potrajati nekoliko dana, ali sve može završiti i za samo dan, dva uz malo kašljanja i kihanja. Liječnici kažu da bolest najčešće prolazi bez potrebe za bolničkim liječenjem, uz odmor, unos dovoljno tekućine i lijekove za snižavanje temperature ili ublažavanje bolova. No, potraju li nekoliko dana i pogoršavaju se, potrebno je javiti se liječniku kako bi uveo antivirusnu terapiju.