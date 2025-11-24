Borzan: EP predlaže ograničavanje dobi korisnika društvenih mreža na 13 godina

"Od pojave društvenih mreža i pametnih telefona pojavili su se zabrinjavajući trendovi kod djece i mladih. U zadnjih nekoliko godina imamo veliki porast mladih između 11 i 15 godina koji se osjećaju nesretno. Najveći porast je kod djevojčica, gdje je gotovo svaka druga nesretna", rekla je Biljana Borzan najavljujući Izvješće koje će EP ovog tjedna usvojiti na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.