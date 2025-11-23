Meta "zakopala" dokaze o štetnosti društvenih mreža?

"Nielsenovo istraživanje doista pokazuje uzročni utjecaj na društvenu usporedbu", napisao je navodno jedan neimenovani istraživač (uz emoji nezadovoljnog lica). Drugi zaposlenik izrazio je zabrinutost da bi prikrivanje negativnih rezultata bilo poput postupaka duhanske industrije koja je "provodila istraživanja, znala da su cigarete štetne, a informacije zadržala za sebe".