Oglas

Europarlamentarac

Bosanac: Nevjerojatno je da se 80 godina nakon Drugog svjetskog rata još o njemu raspravlja

author
Nina Kljenak
|
10. stu. 2025. 16:17

Gordan Bosanac, zastupnik u EU parlamentu (Možemo) gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak.

Oglas

Razgovarali su o prosvjedima u Splitu, incidentima u Splitu, Zagrebu i Rijeci, kao i o mogućnosti da se EPP u EU parlamentu udruži s krajnjom desnicom pri glasanju o Direktivi o korporativnoj dubinskoj analizi održivosti 13. studenog. 

"Pored svih tema nevjerojatno je da se više od 30 godina poslije Domovinskog rata i 80 godina nakon Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj još o tome raspravlja. Teme su priuštivo stanovanje, gospodarstvo, u smislu propale industrije i tome da se ekonomija bazira na uslugama", poručuje Gordan Bosanac

Teme
Drugi svjetski rat EPP Gordan Bosanac Možemo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ