Europarlamentarac
Bosanac: Nevjerojatno je da se 80 godina nakon Drugog svjetskog rata još o njemu raspravlja
Gordan Bosanac, zastupnik u EU parlamentu (Možemo) gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak.
Razgovarali su o prosvjedima u Splitu, incidentima u Splitu, Zagrebu i Rijeci, kao i o mogućnosti da se EPP u EU parlamentu udruži s krajnjom desnicom pri glasanju o Direktivi o korporativnoj dubinskoj analizi održivosti 13. studenog.
"Pored svih tema nevjerojatno je da se više od 30 godina poslije Domovinskog rata i 80 godina nakon Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj još o tome raspravlja. Teme su priuštivo stanovanje, gospodarstvo, u smislu propale industrije i tome da se ekonomija bazira na uslugama", poručuje Gordan Bosanac.
