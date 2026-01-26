Božinović o slučaju Sandra Silajdžića: "Nije baš da se država ne snalazi po takvim pitanjima"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak da "postoje službe koje mogu pomoći" komentirajući slučaj hrvatskog državljanina Sandra Silajdžića, koji je deportiran iz SAD-a i koji se požalio da mu MUP nije pomogao pri reguliranju njegovog statusa.
"Hrvatski građani imaju sva prava hrvatskih građana. Postoje službe koje mogu pomoći, prije svega ministarstvo koje se bavi socijalnim pitanjima. Dakle, nije baš da se država ne snalazi po takvim pitanjima", rekao je Božinović nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Božinović je dodao da je tijekom prošle godine iz RH deportirano oko 7300 osoba te da su deportacije "nešto što se događa svakodnevno".
Upitan zašto policija daje dozvole za prosvjede ispred stanova političara, Božinović je istaknuo da policija "ne daje dozvole za javni prosvjed".
"Javni prosvjed se najavljuje i temeljno je te ustavno i demokratsko pravo. Ono što policija radi je da vodi računa da se ti javni prosvjedi odvijaju u skladu s javnim redom i sigurnošću, da nema nasilja i da sve prođe u redu", rekao je.
Govoreći o sukobu hrvatskih i srbijanskih navijača u Tuzli, Božinović je kazao da detaljnije o tome može govoriti nadležna bosanskohercegovačka policija.
"Postoji komunikacija između nadležnih tijela, kao što ona uvijek postoji kada su počinitelji uhićeni s one strane granice", rekao je.
