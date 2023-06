Božinović odgovorio Dobroniću: To nije baš najodgovornija izjava

Podijeli :

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u N1 Studiju uživo govorio je o 10 godina članstva u EU.

“Nakon nas nitko još nije ušao (u EU). Hrvatska je jedina, možda još Grčka, koja je sama ušla, drugi su u paketu ulazili”, rekao je Božinović.

“Prošli tjedan smo imali raspravu u Europskom domu. Hrvatska je imala i politički konsenzus, ali je imala i narodni i društveni konsenzus. Hrvatski građani smatraju sebe dijelom Zapada i EU. Ljudi žele ući u EU, žele i euro, žele ući u schengensko područje i onda imaju osjećaj da su punopravni članovi tog dijela svijeta gdje Hrvati sami sebe vide”, dodao je ministar.

Ističe da je činjenica da je Hrvatska pristupila jako važna. “Nije sve u novcu, ali dosta toga je. Važno je i da u kriznim vremenima znate gdje pripadate i koje vrijednosti štitite i mislim da je Hrvatska tu sebe uspjela pozicionirati.”

“Mi smo s članstvom u EU na nekih 11 milijardi eura plusa. Kad oduzmete ono što smo uplatili, tu je nekih 11 milijardi eura koje su investirane u Hrvatsku i to je proces koji će se nastaviti”, istaknuo je Božinović.

Ministar navodi da unatoč tome što smo mala država, i mi smo pokazali neke svoje sposobnosti, primjerice po pitanju migracija. Podsjetio je i na optužbe za nasilno postupanje prema migrantima.

“Nisam se povukao ni u jednoj svojoj izjavi po pitanju migracija i govorio sam što bi trebalo napraviti na razini EU. Neke od tih ideja, ne pripisujem sebi i vladi, ali se danas usvajaju kao polazišna točka neke buduće europske migrantske politike. Sjetite se koliko smo puta napadani zbog tretmana izbjeglica, trebalo nam je vremena, a i tu je bilo uvijek onih koji su podmetali nogu”, kazao je Božinović i dodao:

“Tu je isto trebalo objasniti da nije isto kad netko bježi pred pogibelji rata ili kada želi jednostavno doći u Europi gdje se najbolje živi. I jedno i drugo je legitimno, ali međunarodno pravo štiti ovo prvo. Što se tiče ovog drugog, i države koje primaju ekonomske migrante bi se trebalo nešto pitati. Danas smo bliži nekom zajedničkom rješenju. Neće ni to riješiti sva pitanja, ali Europa ide, možda nije za sprintove, više je to maraton, uvijek ide u dobrom smjeru.”

Kako sada stvari funkcioniraju sa Schengonom? “Dosta izazovno”, rekao je ministar, dodajući da je povećan priljev izbjeglica.

“Ne možete zapečatiti 1350 km granice, ali mi kontroliramo proces”, naveo je Božinović, dodajući da je u pet mjeseci spriječen ulazak 10.000-11.000 ljudi u Sloveniju.

“Ove godine smo uhitili rekordan broj krijumčara migrantima, već oko 550. To vam govori o tome o kakvom se organiziranom poslu radi, a pitaj Boga tko je sve u to upleten. Središta tih krijumčarskih mreža nisu u Hrvatskoj, a mislim da nisu ni u susjedstvu, ali je to veliki sigurnosni izazov za Hrvatsku”, kazao je ministar.

Božinović odgovorio Dobroniću

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Vrhovnog suda Radovona Dobronića u TNT-u vezano uz štrajk u pravosuđu. “Vlada nema pravo tvrditi da je iznenađena. Ne povise li plaće, neće biti dobro ni za Vladu ni za bilo koga. Mi ćemo sasvim sigurno reagirati, imamo mogućnosti kako, ali neću sad o tome – nadam se da do toga neće doći”, poručio je Dobronić u intervjuu u TNT-u.

“Mislim da to nije baš najodgovornija izjava. To su sve državni službenici”, navodi Božinović. “Ne znam tko može pregovarati s državnim službenicima nego Vlada koja je poslodavac. Oni su državni službenici koji sutra mogu raditi bilo gdje u državnoj službi. Naporima ove Vlade se radi na tom zakonu o plaćama koji bi trebao riješiti taj nered koji se desetljećima skupljao.”

Božinović će i sljedeće godine na izbore s predsjednikom Vlade i HDZ-a Andrejem Plenkoviće, a osvrnuo se i na vode da bi premijer svoju karijeru mogao nastaviti u Bruxellesu.

“To govore oni koji bi ga htjeli vidjeti tamo da bi oni imali neke veće šanse jer nasuprot njega imate pojedinačne opozicijske stranke i razgovore o koaliciji, a nemate lidera. Jedan se žali da 3000 djece neće moći smjestiti u vrtić, a drugi kaže ‘kad ja dođem bit će besplatni vrtići'”, zaključio je Božinović.

