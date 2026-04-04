Brutalan napad u centru Zagreba: Teško ozlijeđen 25-godišnjak, pretučen nakon izlaska iz kluba

N1 Info
04. tra. 2026. 11:17
Policija
Ilustracija: Max Fleischmann on Unsplash

Okolnosti koje su prethodile napadu zasad nisu poznate, a policija intenzivno radi na utvrđivanju identiteta napadača, kao i motiva ovog nasilnog čina.

U centru Zagreba rano jutro dogodio se brutalan napad u kojem je teško ozlijeđen 25-godišnji mladić. Kako javlja policija, incident se dogodio oko 4 sata ujutro u Tkalčićevoj ulici, i to neposredno nakon izlaska iz noćnog kluba. Na mladića je tada nasrnulo više za sada nepoznatih osoba koje su ga fizički napale.

Okolnosti koje su prethodile napadu zasad nisu poznate, a policija intenzivno radi na utvrđivanju identiteta napadača, kao i motiva ovog nasilnog čina.

Napadnuti 25-godišnjak prevezen je u Kliničku bolnicu Merkur, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Liječnici su utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Iz policije poručuju kako je kriminalističko istraživanje u tijeku te da se poduzimaju sve potrebne radnje kako bi se rasvijetlile okolnosti događaja i pronašli počinitelji.

