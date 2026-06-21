Vatrogasci na terenu
Buknuo požar na zapadu Zagreba
Pod nerazjašnjenim okolnostima danas nešto iza 11 sati došlo je do požara u zagrebačkom Podsusedu.
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Crni dim koji je sukljao u vis vidio se iz različitih kvartova, a prema prvim informacijama planulo je smeće metalne konstrukcije dimenzije 6x2m2 u Priobalnoj ulici, piše novinarka Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin.
Zagrebački vatrogasci su se promptno odaslali na intervenciju te požar lokalizirali i spriječili njegovo daljnje širenje.
Riječ je o lokaciji jedne poznate zagrebačke tvrtke, a točan uzrok izbijanja buktinje bit će poznat nakon završetka policijskog očevida koji će se obaviti tek kad se za njega stvore uvjeti.
Pričinjena materijalna šteta nije poznata.
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