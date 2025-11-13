Oglas

Usred noći

VIDEO / Buktinja u Splitu: Izgorjeli automobili, oštećena i garaža

N1 Info
13. stu. 2025. 09:26
JVP Split
JVP Split

Na splitskim Mejašima noćas je izgorjelo vozilo, a vatra se proširila i na drugo vozilo i na garažu.

Prednji dio jednog automobila u potpunosti je izgorio, dok je stražnji dio oštećen. Oštećen je i prednji dio drugog automobila, a vatra je oštetila i fasadu na garaži, javlja Dnevnik.hr.

Vatrogascima je, kako su objavili na Facebooku, dojava stigla u 1:48, a na teren su s jednim vozilom i šest vatrogasaca stigli u 1:53.

U požaru nitko nije ozlijeđen, a uzrok će biti poznat nakon obavljenog očevida.

