Bulj na sudu: "Tuži me zbog autobusa starijih od Mojsijeve šlape"

Sinjskog gradonačelnika i Mostova saborskog zastupnika Mira Bulja u utorak očekuje sudsko ročište na kojem će se susresti s poduzetnikom Matom Jujnovićem.
Bulj je poručio: "Na sudu u Sinju u 9 sati saslušanje svjedoka poznatog grobara sinjskog javnog prijevoza Mate Jujnovića i Jadrana Panze na prijedlog Prometa Sinj, koji me tuži zbog autobusa starijih od Mojsijeve šlape u kojem su bili ugroženi životi, posebno djece.
Kao čovjek - uvijek sam stajao uz svoj narod. Neću šutjeti na nemar i pogodovanje svih razina vlasti Mati Jujnoviću."
"Sigurnost javnog prijevoza djece i građana mora biti iznad politike i interesa pojedinaca. Baš zato - nema predaje", poručio je Bulj.
Jujnović ga tuži, podsjeća Dalmatinski, za povredu časti, ugleda i dostojanstva. Tužba je uslijedila nakon što je Bulj ukazivao na loše stanje autobusa u njegovu vlasništvu.
