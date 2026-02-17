Oglas

"neću šutjeti na nemar"

Bulj na sudu: "Tuži me zbog autobusa starijih od Mojsijeve šlape"

author
N1 Info
|
17. velj. 2026. 08:48
Miro Bulj
Patrik Macek/PIXSELL

Sinjskog gradonačelnika i Mostova saborskog zastupnika Mira Bulja u utorak očekuje sudsko ročište na kojem će se susresti s poduzetnikom Matom Jujnovićem.

Bulj je poručio: "Na sudu u Sinju u 9 sati saslušanje svjedoka poznatog grobara sinjskog javnog prijevoza Mate Jujnovića i Jadrana Panze na prijedlog Prometa Sinj, koji me tuži zbog autobusa starijih od Mojsijeve šlape u kojem su bili ugroženi životi, posebno djece.

Kao čovjek - uvijek sam stajao uz svoj narod. Neću šutjeti na nemar i pogodovanje svih razina vlasti Mati Jujnoviću."

"Sigurnost javnog prijevoza djece i građana mora biti iznad politike i interesa pojedinaca. Baš zato - nema predaje", poručio je Bulj. 

Jujnović ga tuži, podsjeća Dalmatinski, za povredu časti, ugleda i dostojanstva. Tužba je uslijedila nakon što je Bulj ukazivao na loše stanje autobusa u njegovu vlasništvu.

Teme
mate jujnović miro bulj promet sinj sinj

