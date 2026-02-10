Oglas

Bulj opleo po SDŽ-u: Izgubljeno je 40 milijuna eura za javni prijevoz u Zagori

Hina
10. velj. 2026. 15:30
Miro Bulj
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u utorak je optužio vodstvo Splitsko-dalmatinske županije da je u zadnjih pet godina uskratilo 40 milijuna eura za financiranje javnog prijevoza u Dalmatinskoj zagori, što je opteretilo proračune gradova i općina na tom području. Županija je to demantirala.

"U zadnjih pet godina Splitsko-dalmatinska županija je izgubila  40 milijuna eura koje je  trebala  povući iz državnog proračuna i usmjeriti na financiranje nerentabilnih prijevoznih linija u Dalmatinskoj zagori pa time nanosi štetu gradskim i općinskim proračunima koji moraju osigurati sredstva za taj  prijevoz," rekao je  Bulj na konferenciji za novinare održanoj ispred sjedišta Splitsko-dalmatinske županije.

Bulj je zamjerio županu Blaženku Bobanu što nije ispunio svoje ranije obećanje da će se u veljači ove godine uspostaviti javni linijski prijevoz za rijetko naseljena  brdsko-planinska područja u Dalmatinskoj zagori za što će biti osigurano godišnje osam milijuna eura. Pritom je rekao da župan Boban laže.

Bulj kaže kako je on iz gradskog proračuna Sinja bio prinuđen namaknuti sredstva za financiranje nerentabilnih  linija javnog prijevoza u ruralnim područjima te stoga nisu realizirani neki razvojni projekti jer je proračunski novac trošen za taj prijevoz.

Po Buljevim riječima sufinanciranje nerentabilnih linija javnog prijevoza u Dalmatinskoj zagori je ključna demografska mjera za opstanak na tim područjima.

"Bez financiranja javnog nerentabilnog prijevoza ta će područja u Dalmatinskoj  zagori izumrijeti," smatra Bulj.

Pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji Ana Glavurdić Mekinić odbacila  je Buljeve optužbe.

"Javni prijevoz je u nadležnosti gradova i općina, a ne Splitsko-dalmatinske županije," istaknula je.

Po njezinim riječima u tijeku su aktivnosti za uvođenje javnog prijevoza na nerentabilnim linijama u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Ako sve bude teklo po planu, u kolovozu ove godine mogle bi biti uvedene takve linije nakon što se provede procedura koja se ne može riješiti za dan ili dva", kazala je ona.

Dodala je kako je predviđeno godišnje oko osam milijuna eura za takav prijevoz u Splitsko-dalmatinskoj županiji od kojih će država investirati 75 posto a preostalih 25 posto namaknut će županija, gradovi i općine. 

