Velika promjena na cestama: Dio građana morat će imati posebne kartice

Red se uvodi u taksi sektoru. Taksi kartice koje postaju obvezne putem QR koda govore sve o tome tko vas vozi. Dvije su kartice - jedna za vozača, druga za vozilo. Onaj tko ih ne bude imao, neće moći raditi.
"Prilikom provjere putem QR koda osoba se direktno spaja na naš sustav i prema aktualnim podacima u sustavu provjerava je li kartica važeća ili nije", objasnila je Renata Jandrašek iz Agencije za komercijalnu djelatnost.
Ona govori četiri osnovna elementa za vozača.
"Onaj koji vozi taksi mora imati 21 godinu, mora imati vozačku dozvolu B kategorije, mora imati ispit za auto taksi vozača položen po posebnom programu i ono najbitnije, mora biti osoba koja nije evidentirana u kaznenoj evidenciji", rekao je Tomislav Mihotić, tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, prenosi Dnevnik.hr.
Kartice se izdaju na rok od pet godina. "Na ovaj način će biti sve vidljivo na prvom mjestu i prije nego što čovjek uđe u taksi, dakle s kim se vozi, odakle je vozač, ima li iskustva. To je prvenstveno dobra stvar zbog kvalitete usluge koja se obavlja na tržištu, a nakon toga sigurnost za same klijente", ispričala je Ivana Šimundić Vulin iz Eko taxija.
"Treba uvesti reda"
"Mislimo da nam je svima u interesu da građani znaju s kim se voze i da time dižemo kvalitetu i sigurnost vožnje na još viši nivo", poručio je Antun Trojnar iz Obrtničke komore Zagreb.
Reda na tržištu treba i mora biti, poručuju vozači. "Dapače, treba uvesti reda i super da se tako nešto napravilo. To je za ove druge, kojih recimo ima dosta nelegalnih pa nek se napravi red kako spada", rekao je vozač Dean Sekulić.
"Pozdravljamo kartice vozača ako kriterij za nadzor budu pravedni i temeljiti, međutim ako i dalje svatko može voziti taksi, onda kartica nema smisla, budući da je dosta stranaca u taksiju, ja smatram da ni jedan ne bi trebao voziti bez adekvatne provjere, provjere SOA-e", rekao je Ivan Bulat, vozač iz Zadra.
Trošak kartice je 80 eura, odnosno u žurnom postupku 150. Svatko tko se bavi taksi prijevozom nakon 4. lipnja morat će imati ovakvu karticu, ako je ne bude mogao imati, neće moći obavljati svoju djelatnost, a ono još važnije valjanost ovakvih kartica periodički će se provjeravati.
U Hrvatskoj je gotovo 40.000 taksi vozača. Od te brojke samo su rijetki podnijeli zahtjev. "Do sada smo zaprimili 2800 zahtjeva. Rok je 4. 6. što i nije tako daleko pa pozivamo da svi na vrijeme podnesu zahtjev", poručila je Jandrašek.
Nakon tog roka i provjere slijede kazne. Vožnja će biti zabranjena.
