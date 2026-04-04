Bura stvara probleme u prometu, na dijelu Jadranske magistrale na snazi ograničenja

U priobalju puše bura, pod Velebitom s olujnim udarima te su zabrane za pojedine skupine vozila, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK) te naveo da je zabrana prometa na Jadranskoj magistrali (DC8) između Sibinja Krmpotskog i Svete Marije Magdalene za I. i II. skupinu vozila.