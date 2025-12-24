"Zašto zaštitne mjere nisu učinkovite?" Možemo! uputio prijedlog osnivanja istražnog povjerenstva za femicid

Saborski Klub stranke Možemo! uputio je u saborsku proceduru Prijedlog odluke za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za utvrđivanje 'činjenica o institucionalnim propustima u sustavu prevencije i zaštite od nasilja nad ženama u RH koji rezultiraju velikim brojem femicida', priopćeno je.
Svrha istražnog povjerenstva je 'utvrditi zašto sustav zaštite od nasilja nad ženama ne funkcionira adekvatno, identificirati institucionalne propuste, odgovornosti i obrasce nečinjenja te predložiti konkretne mjere i zakonodavne izmjene koje će spriječiti ponavljanje femicida', priopćili su u srijedu iz stranke Možemo!
Istražno povjerenstvo, dodaju, treba ispitati kako se provodi procjena rizika u slučajevima obiteljskog i partnerskog nasilja. Zašto zaštitne mjere izrečene nasilnicima nisu učinkovite ili se ne nadziru? Kako i zašto dolazi do situacija u kojima nasilnici s višestrukim prijavama ostaju na slobodi bez adekvatnog nadzora? Postoje li propusti u edukaciji policije, sudstva, zdravstva i socijalnih službi?
“Vladajuća većina je prije tjedan dana odbila dati potpise za prethodnu inicijativu Možemo! sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskoj sabora na kojoj bi se od nadležnih ministara i javnih institucija dobili odgovori gdje je sustav zakazao i što se mora promijeniti da se femicidi više ne ponavljaju. No postoji javni interes, temeljen na činjenici da je u RH tijekom 2025., do sredine prosinca ubijeno 19 žena, da se provede istraga o razlozima nefunkcioniranja sustava prevencije femicida i da je provede Hrvatski sabor, kao najviše predstavničko tijelo građana”, navela je Sandra Benčić, predsjednica Kluba zastupnika Možemo!.
Kaže kako bi “Vlada i nadležna ministarstva trebala bi pokazati više interesa oko razjašnjavanja okolnosti koje dovode do toga da institucije ne uspijevaju zaštititi živote žena. U nizu slučajeva femicida počinitelji su bili višestruko prijavljivani zbog nasilja u obitelji, imali izrečene mjere opreza, prekršajne ili kaznene presude, a žrtve su bile u kontaktu s institucijama sustava – policijom, zavodom za socijalni rad, sudovima i zdravstvenim ustanovama. Unatoč tome, nasilje nije spriječeno", dodala je.
Nakon četvrtog slučaja femicida i još dva pokušaja ubojstva u dva tjedna te 15. femicida i 19. ubojstva žena u 2025., povod je i slučaj u Bedekovčini, gdje je ženu ubio partner s dvoznamenkastim brojem prijava za nasilje u obitelji koja je bila u tretmanu Zavoda za socijalnu skrb, rekla je Benčić.
Svrha rada istražnog povjerenstvo je baviti se ne samo jednim slučajem, već analizom svih slučajeva femicida posljednjih godina, s fokusom na institucionalne propuste i međuresornu odgovornost, radi predlaganja konkretnih mjera, stoji u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
