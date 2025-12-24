"Zašto zaštitne mjere nisu učinkovite?" Možemo! uputio prijedlog osnivanja istražnog povjerenstva za femicid

“Vladajuća većina je prije tjedan dana odbila dati potpise za prethodnu inicijativu Možemo! sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskoj sabora na kojoj bi se od nadležnih ministara i javnih institucija dobili odgovori gdje je sustav zakazao i što se mora promijeniti da se femicidi više ne ponavljaju. No postoji javni interes, temeljen na činjenici da je u RH tijekom 2025., do sredine prosinca ubijeno 19 žena, da se provede istraga o razlozima nefunkcioniranja sustava prevencije femicida i da je provede Hrvatski sabor, kao najviše predstavničko tijelo građana”, navela je Sandra Benčić, predsjednica Kluba zastupnika Možemo!.