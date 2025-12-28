Socijalna politika u 2025.: Problem femicida, mirovinska reforma i povijesna pobjeda udruge Sjena

Udruge i saborske zastupnice upozoravale su kako je femicid kazneno djelo koje je predvidljivo i sprječivo te da Vlada nije osigurala učinkovit zakonski i strateški okvir za zaštitu žena. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić poručila je kako su hitno potrebne sustavne promjene jer policija, pravosuđe, ali i najbliža okolina u praksi često ne prepoznaju signale koji prethode femicidu.