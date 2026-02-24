Burno u Saboru: "Izgovoreno ne bi ni pas s maslom pojeo!"

„Umjesto da HDZ osudi ideološki spektar DP-a koji se očituje u veličanju Ante Pavelića, umjesto da se osudi, ne samo anemičnom retorikom premijera, već na način da se DP prokaže kao protuustavna, protudržavna i antihrvatska stranka i kao takva isključi iz vlasti, HDZ je putem svojih istaknutih i visokopozicioniranih članova krenuo u natjecanje s DP-om tko je od njih veći ili najveći ustaša”, kazala je Orešković, osvrnuvši se pritom na izjavu HDZ-ova Mislava Hermana da, po njegovu mišljenju, nema razlike između NDH i jugoslavenskog antifašizma.