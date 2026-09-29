Vlada usvojila Odluke
Kreće sanacija hrpe smeća kod Samobora, evo tko je dobio posao
Na 209. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojene su četiri Odluke iz djelokruga rada Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Vlada dala suglasnost Fondu za sanaciju otpada u Samoboru
Nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o. za uslugu uklanjanja, zbrinjavanja ili oporabe nepropisno odloženog otpada u Samoboru, Vlada je na današnjoj 209. sjednici dala suglasnost za sklapanje ugovora.
Ukupna cijena ponude iznosi 1,9 milijuna eura bez PDV-a. Davanje suglasnosti Vlade korak je prema potpisivanju samog ugovora.
Ova Odluka dolazi kao daljnji korak nakon što je Vlada uvrstila lokaciju Samobor u Plan gospodarenja otpadom, čime je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobio pravnu osnovu za postupak uklanjanja otpada. Prema procjeni Fonda, na lokaciji se nalazi 8.060 tona nepropisno odloženog otpada.
Velika vodnokomunalna ulaganja u Vir
Vlada je dala i suglasnost za financiranje velikog projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vir ukupno vrijednog 213,93 milijuna eura, od čega procijenjena bespovratna sredstva iznose oko 120 milijuna eura putem Kohezijskog fonda.
Projektom će se izgraditi i proširiti sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a ujedno će se izgraditi uređaj za pročišćivanje otpadnih voda. Tako će se projektom izgraditi 107,8 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i dvije nove crpne stanice, kao i 112,8 kilometara cjevovoda za odvodnju uz 14 crpnih stanica. Ujedno će se izgraditi i uređaj za pročišćivanje otpadnih voda s postrojenjem za solarno sušenje mulja uz 2 kilometra dug podmorski ispust.
Time će se unaprijediti postojeća komunalna infrastruktura i poboljšati ne samo životni standard stanovnika Vira, nego i turistički standard te ponuda otoka. U usporedbi s trenutnom razinom priključenosti, ovim projektom će se svi stanovnici Vira priključiti na vodovod i sustav pročišćivanja otpadnih voda.
Novi korak u izgradnji RCGO Šagulje
Na sjednici je usvojena i Odluka o financiranju izgradnji pretovarnih stanica za prikupljanje otpada budućeg Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Pretovarne stanice u Kutini, Novskoj, Pakracu, Požegi i Slavonskom Brodu omogućit će efikasniju uslugu prihvata, transporta i općenitog gospodarenja miješanim komunalnim otpadom u jedinicama lokalne samouprave koje se ne nalaze u neposrednoj blizini budućeg centra.
Prema planu gospodarenja otpadom, RCGO Šagulje obuhvatit će područje četiri županije: Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku te veći dio Sisačko-moslavačke županije, ili konkretnije - 70 jedinica lokalne samouprave za gotovo 400 000 stanovnika.
Centri za gospodarenje otpadom su središnja točka razvoja suvremenog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, u skladu s europskim i hrvatskim ciljevima. Tako je ovaj mjesec otvoren peti, strateško važan Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora za cjelovito gospodarenje miješanim komunalnim otpadom na području Karlovačke županije, kao i dijela Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije.
Projekt izgradnje pretovarnih stanica za RCGO Šagulje vrijedan je gotovo 13 milijuna eura, od čega se sufinancira gotovo 9 milijuna eura putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati gotovo 2 milijuna eura u sklopu 15% opravdanih troškova projekta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare