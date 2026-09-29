Kreće sanacija hrpe smeća kod Samobora, evo tko je dobio posao

Projektom će se izgraditi i proširiti sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a ujedno će se izgraditi uređaj za pročišćivanje otpadnih voda. Tako će se projektom izgraditi 107,8 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i dvije nove crpne stanice, kao i 112,8 kilometara cjevovoda za odvodnju uz 14 crpnih stanica. Ujedno će se izgraditi i uređaj za pročišćivanje otpadnih voda s postrojenjem za solarno sušenje mulja uz 2 kilometra dug podmorski ispust.