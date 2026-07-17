Butković obišao ključne prometne projekte u Istri

Župan Miletić dodatno je istaknuo važnost realizacije projekta Istarskog X, naglasivši kako je Istarska županija za taj projekt izradila studiju izvodljivosti te da očekuje nastavak suradnje s resornim ministarstvom kako bi se projekt što prije i realizirao. Riječ je o prometnom pravcu koji bi povezao središnju Istru s Labinom