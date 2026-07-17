napredak radova
Butković obišao ključne prometne projekte u Istri
O ključnim prometnim infrastrukturnim projektima u Istarskoj županiji, s posebnim naglaskom na realizaciju Istarskog iksa, razvoj cestovne infrastrukture i modernizaciju željezničke infrastrukture razgovarali su u petak u Puli istarski župan Boris Miletić i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
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Župan Miletić tom je prigodom rekao kako su svi projekti koje je ministar Butković obišao tijekom dana od iznimne važnosti za daljnji razvoj prometne infrastrukture, među kojima se posebno izdvajaju revitalizacija željezničke pruge od slovenske granice do Svetog Petra u Šumi te završetak rekonstrukcije pulskog lukobrana, najveće investicije Austro-ugarske ratne mornarice na ovom području, koja nikada nije dovršena.
Govoreći o željezničkoj infrastrukturi, ministar Butković istaknuo je kako je u tijeku obnova regionalne pruge R101 na dionici od državne granice sa Slovenijom preko Buzeta do Svetog Petra u Šumi, u duljini od 50 kilometara, što čini približno trećinu ukupne željezničke mreže u Istri.
Riječ je o investiciji vrijednoj 55 milijuna eura, financiranoj kreditom Europske investicijske banke uz potporu Vlade, a završetak radova planiran je tijekom 2028. godine. Projekt obuhvaća obnovu kolosijeka, skretnica, željezničko-cestovnih prijelaza, sanaciju klizišta, propusta i odvodnih kanala te modernizaciju signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog sustava. Nakon završetka radova brzina vlakova na obnovljenoj dionici povećat će se s dosadašnjih 50 do 60 na projektiranih 80 kilometara na sat.
Što se tiče cestovne infrastrukture, istaknuto je kako Hrvatske ceste trenutno u rekonstrukciju državnih cesta na području Istarske županije ulažu 23 milijuna eura. Među najvažnijim projektima izdvojeni su završetak radova na državnoj cesti D44 Ponte Porton - Buzet, skora realizacija projekta uređenja ulaza u Vodnjan te nastavak ulaganja u rekonstrukciju raskrižja, nadvožnjaka i podizanje razine sigurnosti prometa.
Posebno je istaknut projekt Veli Vrh u Puli, vrijedan 18 milijuna eura. U pripremi je i nastavak zahvata na preostaloj dionici do velikog kružnog toka kako bi se uklonilo buduće prometno usko grlo. Najavljen je i skori početak realizacije obilaznice Višnjana, za koju je već ishođena građevinska dozvola.
Župan Miletić dodatno je istaknuo važnost realizacije projekta Istarskog X, naglasivši kako je Istarska županija za taj projekt izradila studiju izvodljivosti te da očekuje nastavak suradnje s resornim ministarstvom kako bi se projekt što prije i realizirao. Riječ je o prometnom pravcu koji bi povezao središnju Istru s Labinom
Ministar Butković poručio je kako Ministarstvo daje snažnu potporu daljnjem razvoju Istarskog X, istaknuvši da je riječ o projektu koji donosi višestruke koristi, od veće sigurnosti prometa i bolje prometne povezanosti do pozitivnih učinaka na gospodarstvo, investicije i domaću građevinsku operativu. Podsjetio je kako je u proteklih deset godina uspješno realiziran najveći dio projekta Istarskog ipsilona te naglasio važnost nastavka ulaganja i dovršetka svih planiranih faza.
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