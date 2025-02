Čačić o uhićenju SDP-ovke: “Jedna šarena laža! Priča je fino zapakirana”

Podijeli :

Predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića i govorio, među ostalim, o SDP-ovoj zastupnici Barbari Antolić Vupori koja se našla na meti USKOK-a.

Čačić je komentirao kakve bi to posljedice moglo imati na politiku na nacionalnoj i lokalnoj razini.

“Jedna šarena laža”

“Mislim da o nacionalnoj razini nije vrijedno ni govoriti, a na lokalnoj, nešto da, ali ne bitno. Jednostavno je iščitati što se tu dogodilo… Stvorila se jedna velika buka i pompa, naslovi, mediji, dnevnici, velika uhićenja u Varaždinu, 14 ili 15 osoba. Jedna od najvećih antikorupcijskih akcija USKOK-a, među njima i saborska zastupnica. I što čujete? Da ona nema nikakve veze s tih 14-15 uhićenja, nikakva korupcijska hobotnica”, kazao je Čačić pa nastavio:

“Zastupnica je tu povezana s jednom osobom, na koju je utjecala, prema onom što je službeno objavljeno. Kao utjecala je da dobije građevinsku dozvolu za koju nije imala uvjete. Trgovina utjecajem. Nikakav sustav, nikakva mreža nego je utjecala na pročelnika da dobije dozvolu da prizemnicu podigne na kat, koliko sam shvatio. Da je to neko veliko iznenađenje, nije. Sve skupa – jedna šarena laža, da budemo precizni.”

“Priča je fino zapakirana”

Čačić navodi da takve stvari treba kažnjavati, ali ističe da je presumpcija neovisnosti neupitna. “Dolazimo do situacije da se zastupnicu hapsi i od toga se stvara drama. Naravno da se to htjelo učiniti.”

Na pitanje tko bi to htio učiniti, Čačić odgovara: “Oni kojima SDP i opozicija nisu srcu bliski. Da je imao HDZ ili ima dubinski utjecaj na tzv. nezavisno pravosuđe, o tome je ne treba nikome više tumačiti, svi znamo da ima i da ga zloupotrebljava.”

Ipak, navodi da ako je netko kriv, to treba utvrditi i kazniti tu osobu. “Ovdje je priča tako fino zapakirana. Ako je Antolić Vupora kriva, neka ju kazne po zakonu.”

“Jandroković koristi takvu floskulu, laž”

Osvrnuo se i na izjave Gordana Jandrokovića, predsjednika Sabora, nakon ovih uhićenja. “On koristi takvu floskulu, laž, svodeći kriminal na to da on ima ime i prezime, pa to nitko ne spori, naravno da kriminalci imaju ime i prezime. Ali stvarno razaranje pravnog sustava zemlje je u organiziranom kriminalu koji omogućuje vlast ove zemlje koja se zove HDZ, i ponekad partneri koji mu drže ljestve.”

Čačić se dotaknuo i afere u zdravstvu zbog koje je smijenjen ministar Vili Beroš i dodao da se to ne može usporediti s ovim slučajem.

“Ovo je pojedinačni slučaj”

“Izjednačavati aferu Beroša u zdravstvu, milijuni opreme, ugovore… Kad se mafijaška mreža poveže s mrežom u organizaciji koja je i pravomoćno osuđena za organizirani kriminal – a to je HDZ, točno je da nisu svi HDZ-ovci takvi, ali je točno da su za to osuđeni – kad se ovakve stvari izjednačavaju sa SDP-ovom zastupnicom, i govori se da kriminal ima ime i prezime, pa to nije ni pola istine”, rekao je dodajući da je stvarna opasnost u organiziranom kriminalu kojeg sustav omogućuje.

“Ovo nije umreženi nastup nego pojedinačni slučaj koji se uklapa u naš mentalitet da je to normalno. To nije normalno. Ovo je primarno udar na gradonačelnika Bosilja i poruku ‘mi drukčije vladamo gradom'”, istaknuo je Čačić.

Čačić podsjeća da je policija u utorak upala i u Čistoću u Varaždinu. “Hoće se reći da se netransparentno upravlja gradom.”

