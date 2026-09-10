Cijene stanova divljaju: Kvadrat u Zagrebu 3518 eura, u Splitu od 5000

'Cijene u novogradnji se kreću od 5 tisuća eura pa na više, dok one najluksuznije u ovim južnim dijelovima grada kao što su Meje, Bačvice, Zenta, Žnjan idu od 10 tisuća eura na više i možemo kazati da su takvi stanovi s pogledom na more uvijek najtraženiji', istaknula je za RTL Direkt Andrea Alujević, asistentica direktora u agenciji za nekretnine.