Nova zagonetka na Marsu zbunila NASA-u: Otkrivene misteriozne rupe

Curiosity je neobične udubine pronašao dok se kretao kroz Valle Grande, dolinu koja presijeca slojeve Mount Sharpa bogate sulfatima. Iako udubine na Marsu nisu rijetka pojava, ove su znanstvenicima posebno zanimljive jer u njihovoj blizini nema oblutaka ni mineralnih kvržica koje bi mogle objasniti kako su nastale, piše Science Alert.