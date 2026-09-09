koliko ih često prati?
Ovu pogrešku gotovo svi rade s trapericama: Zbog nje puno brže blijede i gube oblik
Traperice su među najizdržljivijim komadima odjeće, ali to ne znači da im pranje u perilici ne može naštetiti. Prečesto pranje, visoke temperature i sušenje u sušilici mogu uzrokovati blijeđenje boje, skupljanje i gubitak oblika.
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Stručnjaci za traper iz Levi'sa imaju jednostavan savjet – perite ih što rjeđe. Ako nisu prljave, znojne ili neugodnog mirisa, traperice nije potrebno prati nakon svakog nošenja. Kao okvirnu preporuku navode pranje nakon otprilike deset nošenja.
Prije stavljanja u perilicu traperice je najbolje okrenuti naopako i zakopčati patentni zatvarač. Tako se vanjska strana manje trlja tijekom pranja, što pomaže očuvati boju i izgled materijala, piše Metropolitan.si.
Važno je izbjegavati i vruću vodu. Hladno pranje ili niska temperatura bolje čuvaju traper, a posebno elastična vlakna poput elastana koja se nalaze u rastezljivim modelima. Umjesto intenzivnog programa, preporučuje se nježniji ciklus i umjerena količina blagoga deterdženta.
Traperice također nije dobro prati s bijelim rubljem. Posebno tamni, novi traper može ispuštati boju pa ga je najbolje prati zasebno ili s odjećom sličnih tamnih nijansi.
Još jedna česta pogreška je omekšivač. Kod traperica se uglavnom ne preporučuje jer se može taložiti na vlaknima i utjecati na izgled tkanine.
Sušilica je jedan od najvećih neprijatelja traperica
Čak i ako ste ih pravilno oprali, traperice možete oštetiti u posljednjem koraku. Visoka temperatura u sušilici može uzrokovati skupljanje, blijeđenje i oštećenje rastezljivih vlakana.
Najbolje ih je nakon pranja poravnati i osušiti na zraku, po mogućnosti u hladu. Ako ipak koristite sušilicu, odaberite najnižu temperaturu, odnosno program bez zagrijavanja ako ga proizvođač dopušta.
A što je s popularnim savjetom da se traperice stave u zamrzivač kako bi se „ubile bakterije“? Na to se ne treba oslanjati. Zamrzavanje nije zamjena za pranje i ne znači da su traperice nakon toga doista čiste.
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