Ćorić odgovorio Milanoviću: "Pa kad bi to rekla gospođa Ljubica, onda bih razumio"

U intervjuu za Novu TV, ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je ustvrdio da kreditni rejting nije presudan, već kamate po kojima se država zadužuje.
"Pa kad bi to rekla gospođa Ljubica, kod koje na Kvatriću kupujem povrće, onda bih razumio. Međutim, predsjednik države, koji je ujedno bio i predsjednik Vlade, jednostavno ne bi trebao izlaziti s takvim izjavama. Upravo kreditni rejting, odnosno njegova razina, pretpostavka je za visinu kamata po kojima se neka država zadužuje“, poručio je Ćorić.
Ministar je dodatno pojasnio što za građane znači kreditni rejting razine A.
„Za gospođu Ljubicu, ali i za sve građane Hrvatske, povećanje kreditnog rejtinga znači objektivnu i vanjsku ocjenu da je stanje hrvatskog gospodarstva napredovalo, odnosno da je bolje nego u prethodnom razdoblju. To investitorima i kreditorima jasno daje do znanja da je ulaganje u dug ove zemlje sigurno, što u konačnici znači niže kamate“, rekao je.
Dodao je kako se upravo iz tog zaduženja financiraju prava i obveze države prema građanima.
"Dakle, i za kumicu, i za vas, i za mene to znači da će Republika Hrvatska, zahvaljujući nižim kamatama na svoj dug, imati više sredstava za različite mjere i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna. Učinak toga je velik", zaključio je ministar.
Više pročitajte OVDJE.
