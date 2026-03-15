Milanović: Kreditni rejting za neke je "fetiš", bitno je kako se zadužuje
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je komentirao podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske s A- na razinu "A“ rekavši da se na rejting nekad gledalo više nego danas, da će to za neke "opet biti fetiš", ali da je bitno kako se zadužuje i po kojoj cijeni.
"Kreditni rejting se nekad gledao puno više nego danas. To će opet biti fetiš za neke. Ali taj rejting ne znači ništa. Ono što je bitno je kako se zadužuješ i po kojoj cijeni. Možeš imati rejting AAA, a da su kamate šest posto i BB da su kamate tri posto", odgovorio je Milanović na pitanje novinara o povećanju kreditnog rejtinga na I. Memorijalnom šahovskom turniru "Sanjin Španović".
Recimo, podsjetio je, kamate za državni dug 2015./2016. su bile najniže do tada, padale su još, nakon promjene vlasti. "Bile su niže nego kamate po kojima se država zadužuje sada".
Onaj rejting, dodao je, više nije bio smeće, taman se malo bio digao, nos iz smeća je podignuo, a sada je rejting super, ali hajde se zaduži za tri ili dva posto. "To je dekor", ocijenio je.
NPOO bio je izdašna pumpa za ovu vlast
Milanović je upitao što kad prestaju EU fondovi i prestaje dolaziti izvor iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji je, rekao je, bio "jako izdašna pumpa" za ovu vlast, tako da su imali uvijek višak i obilan priljev.
"To prestaje ove godine i bit će još nekih post efekata, 'još s suši malter i žbuka', ali u principu to je to. Što će biti generator rasta koji je Hrvatska imala koji je bio natprosječan i kroz koju su prošle manej-više sve države koje su bile u našem statusu - tu nismo nikakva iznimka- kada taj novac stane?", upitao je hrvatski predsjednik.
Jedno je, kaže, da se uspori ekonomska aktivnost i ekonomski rast što je bilo u prvim projekcijama proračuna 2024., međutim, dodao je, novi vodič za građane Ministarstva financija govori jasno i projicira da će se država u 2027. - zadužiti.
"Najniža kamata koju možemo dobiti će biti viša nego onda kad smo imali lošiji rejting. To se odnosi i na moju vlast i na vlast HDZ-a. Samo je pitanje koliko će se država zadužiti da bi u izboru godinu, a to je 2028., ušla s manje-više kontinuiranim gospodarskim rastom. Dakle, idu u dug i u rast deficita opće države, što u početku nije bilo planirano, ali sad je", istaknuo je Milanović, dodajući: "A za cijene nafte pitajte Trumpa i Putina".
Milanović je podsjetio da je njegova Vlada, kada je riječ o rejtingu, naslijedila 'oplemenjeno smeće', pa se, kaže, očekivalo da valjda nakon godinu dana bude Chanel. "Moja Vlada je obavila najpoželjniju fiskalnu konsolidaciju, osim u ratu, zemlju dovela u status fiskalnog minimalnog deficita i pozitivne platne bilance, koji je danas opet negativan. To je maksimum maksimuma koji smo mogli napraviti u konsolidaciji kaosa", rekao je Milanović.
Drugu kandidatkinju za predsjednicu VS nemam, dugo je obična predstava
Govoreći o imenovanju predsjednika Vrhovnog suda, kazao je da premijer Andrej Plenković nikog drugog nije primio na razgovor osim njegove kandidatkinje pa ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca, ocijenivši sve običnom predstavom.
"S imenovanjem ustavnih sudaca nemam ništa. S ovim imam puno i drugog kandidata - jer je Sandra Artuković je već ponižena i zgažena - nemam. Ova je odlična i za mene jednako dobra, dobila je veliku podršku na Vrhovnom sudu, a Plenković neka bude protiv, neka se dogovori s SDP-om jer ja u tim dogovorima ne sudjelujem. Predlažem predsjednicu Vrhovnog suda i ta osoba, jednom imenovana, sa mnom će možda samo popiti kavu", kazao je Milanović.
