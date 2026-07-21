Stiže novi parkirališni blok u Zagrebu: Evo tko će smjeti parkirati, a koga će dočekati kazna od 660 eura

Osim smeđeg bloka, u izmjenama dokumenta detaljnije se uređuje i postupak dodjele i korištenja rezerviranih parkirališnih mjesta te nadzor i kažnjavanje za parkiranje na posebno označenim parkirališnim mjestima ispred vrtića, namijenjenima za prijevoz djece. O problemu s kažnjavanjem nepropisnog parkiranja pisali smo prije nekoliko dana, a u Gradu su rekli da rade na "normativnom" rješavanju te poteškoće. Ove bi odredbe, dakle, tu situaciju trebale ispraviti. Kazne su iste kao i za nepropisno parkiranje u smeđem bloku, no treba naglasiti da je prema dokumentu kažnjivo samo parkiranje između sedam i devet ujutro te između 15 i 17 sati popodne. U ostalo vrijeme parkirališna mjesta tretiraju se kao dio "običnog" parkirališta. – Odluka je u dijelu koji se odnosi na nadzor nepotpuna jer nema propisanu sankciju što je u nepremostivom konfliktu s idejom pravne sigurnosti i vladavine prava – objašnjava se u prijedlogu gradske odluke.