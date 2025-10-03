Crne zubne plombe polako odlaze u povijest

Zamjena postojećih zubnih ispuna novima koštat će godišnje od 10 do 12 milijuna eura, kako ih građani ne bi morali doplaćivati, i to će biti uvršteno u financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u sljedećem razdoblju, kazao je državni tajnik iz Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, predstavivši prijedlog izmjena Zakona o EU uredbi o živi, koji su zastupnici podržali.