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"Na molbu brojnih pratitelja"

VIDEO / Dabro opet zapjevao: "Neka se ne zaboravi"

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N1 Info
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21. lip. 2026. 11:16
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Josip Dabro
Facebook/Josip Dabro

Josip Dabro, saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar, ponovno se našao u središtu pozornosti nakon što je na društvenim mrežama podijelio snimku na kojoj pjeva.

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"Na molbu brojnih tisuća pratitelja, ponovno pjevam dio stihova pjesme u spomen na braću Radić i tragični atentat u Beogradu.

Neka se ne zaboravi", napisao je Josip Dabro na Facebooku.

Podsjetimo, Josip Dabro dobio je novčanu kaznu od 700 eura za pjevanje pjesme s ustaškim konotacijama, a kaznom se "pohvalio" na svom Facebook profilu uz napomenu da poštuje zakone RH.

"700 € za Grobnicu od zlata u Španjolskoj! Na Mirogoju za te novce dobiješ pola kvadrata zemlje i račun da se malo pribereš", napisao je.

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