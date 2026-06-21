"Na molbu brojnih pratitelja"
VIDEO / Dabro opet zapjevao: "Neka se ne zaboravi"
Josip Dabro, saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar, ponovno se našao u središtu pozornosti nakon što je na društvenim mrežama podijelio snimku na kojoj pjeva.
Oglas
"Na molbu brojnih tisuća pratitelja, ponovno pjevam dio stihova pjesme u spomen na braću Radić i tragični atentat u Beogradu.
Neka se ne zaboravi", napisao je Josip Dabro na Facebooku.
Podsjetimo, Josip Dabro dobio je novčanu kaznu od 700 eura za pjevanje pjesme s ustaškim konotacijama, a kaznom se "pohvalio" na svom Facebook profilu uz napomenu da poštuje zakone RH.
"700 € za Grobnicu od zlata u Španjolskoj! Na Mirogoju za te novce dobiješ pola kvadrata zemlje i račun da se malo pribereš", napisao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas