Dalić će novac od dionica dati u humanitarne svrhe: Evo i kome

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić putem poslovne mreže Linkedin osvrnula se na objavu poslovnih rezultata Podravke za devet mjeseci te na svoju kupnju dionica te kompanije kojoj je na čelu sredinom listopada, odnosno u vrijeme dok je imala moratorij na njihovu kupnju.
Oglas
Podsjetimo, Dalić je kupila 16. listopada 350 dionica Podravke po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 155,52 eura za dionicu. To bi značilo da je za njihovo stjecanje platila oko 54,4 tisuće eura.
No, prema Zakonu o tržištu kapitala, rukovoditelji trgovačkih društava ne smiju obavljati nikakve transakcije s dionicama 30 dana prije objave financijskog izvještaja. Podravka je rezultate poslovanja objavila 30. listopada.
Dalić je na svom LinkedInu objavila sljedeće:
"Kao što sam i najavila, danas je prodano svih 350 dionica Podravke koje sam kupila pogreškom u vrijeme zabrane trgovanja. Dionice sam kupila po prosječnoj cijeni od 155,52 eura, a danas su prodane po prosječnoj cijeni od 155,97 eura. Ostvarena zarada iznosi 157,5 eura.
Sukladno danom obećanju taj iznos doniran je u humanitarne svrhe, Autonomnoj ženskoj kući Zagreb. Kako je ostvarena zarada vrlo mala Autonomnoj ženskoj kući Zagreb donirala sam dodatnih 2000,00 eura.
Ova prodaja je, kao i sve prethodne kupnje uključujući i onu koja se dogodila osobnom pogreškom, transparentno objavljena na stranicama Zagrebačke burze, Hine i Podravke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas