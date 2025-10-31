Dalić će novac od dionica dati u humanitarne svrhe: Evo i kome



"Kao što sam i najavila, danas je prodano svih 350 dionica Podravke koje sam kupila pogreškom u vrijeme zabrane trgovanja. Dionice sam kupila po prosječnoj cijeni od 155,52 eura, a danas su prodane po prosječnoj cijeni od 155,97 eura. Ostvarena zarada iznosi 157,5 eura.



Sukladno danom obećanju taj iznos doniran je u humanitarne svrhe, Autonomnoj ženskoj kući Zagreb. Kako je ostvarena zarada vrlo mala Autonomnoj ženskoj kući Zagreb donirala sam dodatnih 2000,00 eura.



Ova prodaja je, kao i sve prethodne kupnje uključujući i onu koja se dogodila osobnom pogreškom, transparentno objavljena na stranicama Zagrebačke burze, Hine i Podravke.