Orešković: NSATU je postala “netema”, HDZ svoje politike mijenja kako vjetar puše, ali onaj izvana

Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom gostovala je kod naše Nine Kljenak u Studiju uživo. Komentirala je najavljeni "cirkularni štrajk" koji je u ponedjeljak najavio Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama, kao i svoju kandidaturu za Skupštinu Grada Zagreba.

Dalija Orešković najavila je s GLAS-om zajedničku kandidaturu za Skupštinu Grada Zagreba, no bez pretenzija na gradonačelničku funkciju.

“To nije uobičajeno, a nije ni jednostavno promovirati tu listu”, započinje Orešković koja je kao razlog navela važnost da Hrvatska ima građansko liberalni centar zastupljen na razini skupštine glavnog grada.

“Taj put na umu ima i sljedeće parlamentarne izbore na kojima je važno da se uljuđena struktura stanovništva ujedini i da tražimo od sljedeće nacionalne vlasti da provede sve one dubinske reforme od koje je Hrvatska desetljećima bježala”, ističe.

Sindikati najavili nove štrajkove

Osvrnuvši se na na najavu sindikata za ponovljene štrajkove prosvjetnih radnika, rekla je da je “sramotno je za vlast da ignorira obrazložene i artikulirane kritike koje dolaze od struke. Obustavljanje prava na štrajk, način na koji je ministar Fuchs slao poruke roditeljima da djeca moraju doći u školu – sve to pokazuje svirepost i bahatost vlasti”, smatra Orešković.

Sindikati koji prosvjeduju i ukazuju na nepravdu su u pravu, ističe zastupnica. “Kažu da je koeficijent doveo do nepravilnosti pojedinih plaća unutar sustava i svakom ministru kojem je imalo stalo do njegovo resora bi trebalo biti bitno da se to i popravi. Kad se Plenković već toliko hvali stabilnim proračunom, rejtinzima, sredstvima EU-a – kada bi bio bolji trenutak nego sad, da svi oni koji svoje mjesečne troškove jedva pokrivaju, da mu pokucaju na vrata i pitaju je li napokon i na njih došao red”, sugerirala je.

Povećanje plaća političarima

Plaće u politici je trebalo povećati, napominje Orešković, međutim:

“Povećanje je bilo višestruko neprimjereno i u krivom trenutku. Nije uspjelo preokrenuti trend krajnje negativne selekcije. Mi, po mom mišljenju, imamo najgori saziv Sabora u povijesti, ili barem otkako ja pratim. Ne znam jesmo li ikad imali cijelu jednu političku grupaciju koja je došla na vlast prevarom birača. Ne znam jesmo li unutar te grupacije imali ljude poput bivšeg ministra Dabre, jesmo li ikad imali toliko nekompetentne minstre koji s resorom za koji su zaduženi nemaju nikakve karijerne, profesionalne veze. Jesmo li ikad u pozadini imali toliko prljavih poslova, pogodovanja…”, nabraja oporbena zastupnica.

Kada se nakon šest mjeseci podvuče crta – situacija se samo dodatno pogoršava”, zaključuje Orešković koja smatra da će, ako trenutačna konstelacija opstane, šteta za Hrvatsku biti nepopravljiva.

Što se dogodilo s NSATU-om?

Na pitanje razgovara li se o NSATU misiji koja je tjednima bila goruća politička tema, Orešković odmahuje rukom: “Ma kakvi. To je u Saboru postala netema. Čvrsto vjerujem i politički i privatno da vrijeme svakog razotkrije – HDZ svoje politike mijenja kako vjetar, ali onaj izvana, puše. Premijer je kada smo raspravljali o NSATU-u, oporbi predbacivao da smo rusofili i lagao i spinao da smo mi na krivoj strani povijesti. Nismo bili”, napominje.

