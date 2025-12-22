Plenković o 2025.: Nema tko nije imao koristi od svih mjera koje smo učinili

Dok je 2025. polako na zalasku, u Banskim dvorima sumiraju se odluke, rezultati i poruke za budućnost. O protekloj godini i onome što slijedi, za Dnevnik HRT-a govorio je premijer Andrej Plenković.
Oglas
Istaknuo je kako je 2025. bila politički najzahtjevnija godina zbog velikog izbornog ciklusa.
U razdoblju od godinu dana održana su čak četiri izbora – parlamentarni, europski, predsjednički i lokalni – što je, kaže, sa sobom donijelo snažne političke tenzije i povećani angažman Vlade, stranke i koalicijskih partnera.
"Bili su sjajni rezultati lokalnih izbora i to je bio novi poticaj za rad vlade u drugoj godini mandata", kaže Andrej Plenković.
Premijer je rekao kako je najveći fokus bio je na gospodarstvu te ekonomskom i socijalnom standardu građana. Podsjetio je kako je zaposlenost dosegnula oko milijun i 750 tisuća ljudi, dok je broj nezaposlenih pao na oko 75 tisuća.
Posebno je istaknuo rast plaća, koje su, prema njegovim riječima, u posljednjih devet godina u prosjeku porasle za 100 posto.
"To je ono što je najbitnije, da imamo kontinuiran rast, da se radi na ravnomjernom regionalnom razvoju zemlje i mogu reći da je ova godina bila na tragu naše dosadašnje politike, a to je da Hrvati u kontekstu onoga što činimo kao vlada, zajedno sa svim drugim akterima, osobito hrvatskim gospodarstvom, žive bolje nego što su živjeli prije", rekao je premijer.
Govoreći o rastu cijena i inflaciji, premijer je istaknuo kako je dobro što se najavljuje pad stope inflacije kada je riječ o hrani.
"Mi cijelo vrijeme tvrdimo da trebaju svi akteri u lancu od proizvođača preko otkupljivača, distributera, malo prodaje, svi skupa voditi računa o malo široj slici odgovornosti i nastojati smanjivati taj pritisak na krajnjega potrošača. Osobito onih proizvoda koje najčešće konzumiraju oni koji su među nama najranjiviji, oni koji imaju najmanja primanja i zato vlada drži kontinuirano ovu politiku od čak 100 proizvoda, 30 i svih, cijele kategorije i 70 po 1 sa ograničenom cijenom čime pomaže ljudima koji imaju najmanja primanja", rekao je.
Plenković je podsjetio i na mjere koje je Vlada provodila tijekom niza kriza, od pandemije COVID-19 do energetske krize, uključujući zamrzavanje cijena energenata, ograničavanje cijena goriva, smanjenje stopa PDV-a te ciljane financijske potpore.
"Nema tko nije na određeni način imao koristi od svih mjera koje smo učinili i zato je dobro da još uvijek rast naših plaća, kada se od njega oduzme inflacija i dalje vidimo da nam je ojačala kupovna moć. To je ono što je najvažnije", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas