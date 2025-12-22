Oglas

Osvrt na kalendarsku godinu

Plenković o 2025.: Nema tko nije imao koristi od svih mjera koje smo učinili

N1 Info
22. pro. 2025. 19:36
Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic attends a press conference with German Chancellor Friedrich Merz at the Chancellery in Berlin, Germany December 10, 2025. REUTERS/Annegret Hilse
REUTERS/Annegret Hilse

Dok je 2025. polako na zalasku, u Banskim dvorima sumiraju se odluke, rezultati i poruke za budućnost. O protekloj godini i onome što slijedi, za Dnevnik HRT-a govorio je premijer Andrej Plenković.

Istaknuo je kako je 2025. bila politički najzahtjevnija godina zbog velikog izbornog ciklusa.

U razdoblju od godinu dana održana su čak četiri izbora – parlamentarni, europski, predsjednički i lokalni – što je, kaže, sa sobom donijelo snažne političke tenzije i povećani angažman Vlade, stranke i koalicijskih partnera.

"Bili su sjajni rezultati lokalnih izbora i to je bio novi poticaj za rad vlade u drugoj godini mandata", kaže Andrej Plenković.

Premijer je rekao kako je najveći fokus bio je na gospodarstvu te ekonomskom i socijalnom standardu građana. Podsjetio je kako je zaposlenost dosegnula oko milijun i 750 tisuća ljudi, dok je broj nezaposlenih pao na oko 75 tisuća.

Posebno je istaknuo rast plaća, koje su, prema njegovim riječima, u posljednjih devet godina u prosjeku porasle za 100 posto. 

"To je ono što je najbitnije, da imamo kontinuiran rast, da se radi na ravnomjernom regionalnom razvoju zemlje i mogu reći da je ova godina bila na tragu naše dosadašnje politike, a to je da Hrvati u kontekstu onoga što činimo kao vlada, zajedno sa svim drugim akterima, osobito hrvatskim gospodarstvom, žive bolje nego što su živjeli prije", rekao je premijer.

Govoreći o rastu cijena i inflaciji, premijer je istaknuo kako je dobro što se najavljuje pad stope inflacije kada je riječ o hrani.

"Mi cijelo vrijeme tvrdimo da trebaju svi akteri u lancu od proizvođača preko otkupljivača, distributera, malo prodaje, svi skupa voditi računa o malo široj slici odgovornosti i nastojati smanjivati taj pritisak na krajnjega potrošača. Osobito onih proizvoda koje najčešće konzumiraju oni koji su među nama najranjiviji, oni koji imaju najmanja primanja i zato vlada drži kontinuirano ovu politiku od čak 100 proizvoda, 30 i svih, cijele kategorije i 70 po 1 sa ograničenom cijenom čime pomaže ljudima koji imaju najmanja primanja", rekao je.

Plenković je podsjetio i na mjere koje je Vlada provodila tijekom niza kriza, od pandemije COVID-19 do energetske krize, uključujući zamrzavanje cijena energenata, ograničavanje cijena goriva, smanjenje stopa PDV-a te ciljane financijske potpore.

"Nema tko nije na određeni način imao koristi od svih mjera koje smo učinili i zato je dobro da još uvijek rast naših plaća, kada se od njega oduzme inflacija i dalje vidimo da nam je ojačala kupovna moć. To je ono što je najvažnije", rekao je.

Teme
2025. godina Andrej Plenković HDZ Inflacija Rast plaća Vladine mjere

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

