Orešković: Rezultati Plenkovićeve ekonomske politike su francuske cijene u dućanima i balkanski standard

Već duže vremena (preostali) neovisni ekonomski stručnjaci upozoravaju kako imamo jednu od najviših inflacija u Europskoj uniji jer se posljednjih godina sustavno uništava domaća poljoprivredna i i industrijska proizvodnja, a cijela Plenkovićeva ekonomska priča se svela na na tri mjeseca uspješnog turizma i na priljev sredstava iz EU fondova koja se većinom troše na građevinu umjesto na povećanje proizvodnje i konkurentnosti. U francuskim trgovinama s ponosom se ističu kako je većina namirnica proizvedena upravo u Francuskoj. A kakvi su rezultati Plenkovićeve vlade oko poljoprivredne proizvodnje? Nikakvi.