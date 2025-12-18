Orešković: Rezultati Plenkovićeve ekonomske politike su francuske cijene u dućanima i balkanski standard

Saborska zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković komentirala je u četvrtak ekonomsku politiku premijera Andreja Plenkovića, s posebnim naglaskom na visoku inflaciju, po kojoj je Hrvatska među rekorderima u eurozoni. Orešković je pritom usporedila cijene i primanja u Hrvatskoj i Francuskoj.
"Hrvatska je opet među najgorima po inflaciji. Evo jednog primjera za usporedbu.
Francuska je uvijek bila pojam skupoće. Uslijed inflacije, Hrvatska je po cijenama hrane na razini jedne Francuske! Pogledajte cijene češće korištenih artikala iz jednog njihovog trgovačkog lanca pa ih usporedite s našima.
Pri tome je prosječna francuska mirovina oko 130 % veća od prosječne hrvatske mirovine, odnosno prosječno oko 800 eura veća, a prosječna francuska plaća oko 80 % veća od hrvatskog prosjeka, odnosno prosječno oko 1200 eura veća, što znači da francusko kućanstvo raspolaže s neusporedivo većim budžetom za hranu od hrvatskog i to se itekako odražava na životni standard.
Već duže vremena (preostali) neovisni ekonomski stručnjaci upozoravaju kako imamo jednu od najviših inflacija u Europskoj uniji jer se posljednjih godina sustavno uništava domaća poljoprivredna i i industrijska proizvodnja, a cijela Plenkovićeva ekonomska priča se svela na na tri mjeseca uspješnog turizma i na priljev sredstava iz EU fondova koja se većinom troše na građevinu umjesto na povećanje proizvodnje i konkurentnosti. U francuskim trgovinama s ponosom se ističu kako je većina namirnica proizvedena upravo u Francuskoj. A kakvi su rezultati Plenkovićeve vlade oko poljoprivredne proizvodnje? Nikakvi.
Svemu treba pridodati i Plenkovićevo forsirano uvođenje eura u nepogodnom trenutku i drugi najveći PDV u Europskoj uniji.
Uz to, Plenkovićeva vlada od Nove godine značajno povećava i cijene električne energije, a što će nesumnjivo dodatno pojačati inflaciju.
Sve ukazuje kako je Plenković stvarao savršenu oluju za (pre)visoku inflaciju koja sada iscrpljuje društvo, a stručnjaci najavljuju kako će ona, nažalost, potrajati još duže vremena.
Međutim, ako pitate Plenkovića, on je već nekoliko puta pobijedio inflaciju. Problem vidi u svemu i svima, samo ne u svojim lošim odlukama. Sada HDZ-ovci, u potpunom bunilu, optužuju čak i građane kako mi generiramo inflaciju!
Rezultati Plenkovićeve ekonomske politike su francuske cijene u dućanima i balkanski standard.
Stoga, i tu između ostalog treba tražiti razloge zašto nas HDZ, s fantomkom na licu, odvlači u crnilo", napisala je Orešković na Facebooku, u statusu naslovljenom “Za inflaciju (ne)spremni!“.
