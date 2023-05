Vremenska prognoza: Za vikend napokon sunce, a onda opet promjena

Podijeli :

Duboka ciklona nad Skandinavijom djeluje kao barijera koja zadržava visoki tlak anticiklone nad zapadnom i središnjom Europom. Nad Sredozemnim morem je polje ujednačenog niskog tlaka koje je povezano s ciklonom nad sjevernom Afrikom i Saharom. Naši sjeverni krajevi nalaze se pod utjecajem visokog tlaka a u južnim krajevima je dominantan utjecaj ciklone sa sredozemlja. U takviom rasporedu zračnih masa promjene vremena su česte i brze i uglavnom dolaze s istoka.

Danas će vrijeme u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno, prijepodne uz brze izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja i mogućnost slabijih pljuskova kiše. Poslijepodne umjeren do jak razvoj dnevne naoblake uz lokalne grmljavine i pljuskove osobito u planinskim krajevima unutrašnjosti te Slavoniji i Baranji.

Na Jadranu sunčano a u Istri i na Kvarneru puhat će umjerena a u podvelebitskom primorju jaka bura. Na srednjem i južnom jadranu maestral. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 23 do 26, na Jadranu od 24 do 28.

U petak sunčano uz slab razvoj dnevne naoblake, lokalne nestabilnosti moguće su u središnjim i istočnim krajevima unutrašnjosti te na južnom Jadranu. Bura će se prijepodne proširiti do srednjeg Jadrana i oslabjeti te skrenuti na tramuntanu i poslijepodnevni maestral. Navečer će bura ponovo zapuhati i to kao uvijek iznenada svom silinom. Jutarnje temperature zraka od 12 do 14, na Jadranu od 16 do 18. Najviše dnevne od 24 do 28.

Za vikend obilje sunca, na Jadranu će bura postupno prestati a zamijenit će ju umjeren a na južnom Jadranu jak maestral.

Temperatura mora od 17 do 21C. Oprez na Jadranu i u planinama UV indeks visok, te se preporuča zaštita od sunca.

Promjena vremena u ponedjeljak povezana je s utjecajem ciklone koja je sada nad sjevernom Afrikom a premjestit će se nad Tirensko more. Promjene vremena nad naše krajeve dolazit će u jugoistočnom visinskom strujanju.